Stadt-Pilgertag findet auch 2021 statt

Der im letzten Jahr sehr erfolgreich durchgeführte Stadt-Pilgertag wird auch in diesem Jahr stattfinden, und zwar am Sonntag, dem 27. Juni 2021.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, in der fast keine Präsenzveranstaltungen möglich waren und sind, möchte die Stadtkirche mit dem Stadt-Pilgertag wieder „eine physisch erlebbare Veranstaltung durchführen, bei der die Gemeinschaft als Stadtkirche spürbar wird, Orte des Glaubens (an)fassbar werden und es uns möglich ist, mit Gott in der realen Welt unterwegs zu sein“, so Katholikenratsvorsitzender Thomas Gäng.

Und so wolle man auch in diesem Jahr ganz herzlich dazu einladen, sich als wanderndes, pilgerndes Volk Gottes auf den Weg zu machen.

Pfarrer Thomas Eisenmenger, in Vertretung für den erkrankten Stadtdechanten Dr. Peter Fabritz, ergänzt: „In diesem Jahr wollen wir kirchliche Orte in den vier Pfarreien besuchen, die eine veränderte Nutzung und eine neue Zukunft bekommen. Wir wollen Abschied vom Vergangenen nehmen, das Neue sehen und dazu einladen, die Veränderungen in der Kirche in den Blick zu nehmen und sie aktiv mitzugestalten.“

Unter strengsten Corona-Vorsichtsmaßnahmen wird auch in diesem Jahr an den Pilgerorten ein kleines Programm angeboten sowie Getränke und kleine Snacks zur Stärkung gereicht. Die genauen Pilgerorte sowie Routenvorschläge werden rechtzeitig bekannt und als gedrucktes Pilgerheft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an die Hand gegeben.