Stadtgeschichte Firmen: Die ehemalige Porzellanfabrik Franz Hohmann

Die ehemalige Porzellanfabrik Franz Hohmann in Oberhausen



Gegründet und aufgelöst

1866 kauften die Brüder Franz (* 1816 in Düsseldorf) und Joseph Hohmann (* 1821 in Düsseldorf) eine Fabrik für feuerfeste Steine („Eintracht“) in Oberhausen. Das Unternehmen nahm 1868 als Oberhausener Porzellanfabrik die Produktion von Porzellan auf.

Am 18. März 1909 wurde die Firma aufgelöst.

Vormals

Fabrik feuerfester Steine „Eintracht“.

In den Jahren 1854-57 entstand eine Firma die sich „Fabrik für feuerfeste Steine“ nannte. Diese gehörte einer belgischen Gesellschaft.

Gründung und Umbenennung,

Im Jahre 1866 kauften die Brüder Franz und Joseph Hohmann aus Düsseldorf, diese Fabrik. Man ging dann zur Verfeinerung der Produkte über und stellte Porzellan her. Umbenennung in Porzellanfabrik Oberhausen

Als die Fabrik gebaut wurde gab es die Stadt Oberhausen noch gar nicht. Nur der Bahnhof hieß so. Die Bürgermeisterei erfolgte 1862 die Stadtrechte 1874.

Lage der Porzellanfabrik.

Die Fabrik lag sehr günstig ca. 100 m vom Oberhausener Bahnhof entfernt, direkt hinter dem Concordia Schacht I. Die Straße dorthin hieß Marienstraße. (Siehe Karte 1893). Dieses Gelände lag zwischen der damaligen Hanielstr. (sie fiel später weg durch die Erweiterung des Concordia Geländes) und Alleestr. Eine weitere Zufahrt war möglich über die Concordiastr. So konnte man schnell und mit wenig Kosten und Mühen die hergestellten Produkte verschicken.

Die Firma würde heute ungefähr zwischen Druckluft, TÜV-Station und MRC Alstaden Oberhausen e.V. liegen. Es soll nur zur ungefähren Lage der ehemaligen Porzellanfabrik dienen. Die Porzellanfabrik kann man auf den Luftbilder von 1926 nicht mehr erkennen. Concordia hatte sie 1909 aufgekauft und danach erfolgte Umbauten und Abriss der Gebäude.

Anlegen eines Bewässerungsgrabens

In den 1850er legte die Zeche Concordia ein Entwässerungsgraben an, das Grubenwasser der Zeche wurde so zur Emscher geführt.

Ehem. Wasserleitungsstraße nach einem Entwässerungsgraben benannt, der von der Zeche Concordia, etwa 1850, zur Entwässerung des Schachtes I neben der Straße angelegt wurde. Im Volksmund hieß der Graben „Wasserleitung”.

Unterschiedliche Namen der Straßen in den Jahrzehnten

Die Straße hieß 1911 von der Gustavstraße bis zur Duisburger Straße: Wilmsstraße und von der Gustav- bis zur Hansastraße: Verbindungsstraße. 1921 von Gustavstr. bis Hansastr.: Wilmsstraße. 1936 wurde der heutige Straßenzug zur Concordiastr.

Geschehnisse auf dem Gelände der Porzellanfabrik

Ich glaube dort war sehr laut und es war bestimmt kein Vergnügen, dort zu arbeiten. In unmittelbarer Nähe der Fabrik entwickelte sich alles sehr schnell, auf der Zeche Concordia waren, kamen immer wieder technische Erweiterung dazu, Koksöfen, Ringofenziegelei usw...

Die Porzellanfabrik war eingebettet in den Betrieb der Concordia sie lag zwischen Schacht I und Schacht II (Siehe Fotos). Es kam in den 1860-70er immer wieder zu Überschwemmungen, auf dem Fabrikgelände, hervorgerufen durch Bergsenkungen der Zeche Concordia. Diese nahmen schon eine größere Fläche ein, aber nicht so riesig wie der große „Bruder“ der Concordia-See, am Neumarkt, Ebertplatz er hatte eine Größe von über 8 ha. Man berichtete dass das Wasser manchmal Mannstief war. Mitte der 1870er wurde dieses Problem zum Glück gelöst. Hier ein kleiner interessanter Artikel zum Concordia-See.

Im Jahre 1873 fand eine Explosion statt wodurch eine Batterie mit Kesseln zerstört wurde. 1899 brach ein Brand aus auf Schacht I der das Schachtgebäude vernichtete. Diese Ereignisse passierten in unmittelbarer Nähe. Ob es Schäden oder Ausfallzeiten dadurch gab, konnte ich nicht ermitteln.

Karte 1870.

Produktherstellung, Krisen, Blütezeit, Ausfuhr, Tod Franz Hohmann

Die Begründer hatten nie daran gedacht, der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen den Rang abzulaufen. Ihre Absichten waren mehr auf die Herstellung von Gebrauchsporzellan gerichtet, was auch hervorragend klappte.

Die Firma hatte immer wieder zu kämpfen mit Wirtschaftskrisen. Seien es die Kriege 1866 oder 1870-71 oder um die Geldkrise zur Jahrhundertwende. Banken waren zusammengebrochen man wollte, zu dieser Zeit nicht abhängig sein von der Einfuhr. All diese Krisen überstand die Porzellanfabrik. Zum Glück kam es nach jeder dieser genannten Ereignisse, immer wieder zu einer Blütezeit wo die Produkte der Porzellanfabrik. in aller Herren Länder wieder verkauft wurden. Die Hauptabnehmer waren Batavia, Indien und die USA, natürlich auch andere Länder wie schon erwähnt.

Auch wenn man sein Augenmerk auf anfertigen von Gebrauchsporzellan legte, dieses schloss aber nicht aus das man hin und wieder prunkvollere Porzellanfiguren oder kostbaren Tafelschmuck herstellte.

Im Jahre 1881 war Franz Hohmann Alleinbesitzer.

Einige Jahre später 1886 verstarb Franz Hohmann. Die Erben übernahmen die Firma und leiteten sie weiter.

Mitarbeiterzahlen

Im Jahre 1883 beschäftigte die Oberhausener Porzellanfabrik Gebr. Hohmann 240 Mitarbeiter.

Einige Jahre später 1890 konnte die Zahl der Mitarbeiter nochmal erhöht werden jetzt waren es bereits 350 Arbeiter.

Im 1893 sank die Mitarbeiterzahl etwas, die Oberhausener Porzellanfabrik Franz Hohmann beschäftigte 330 Arbeiter.

Frauen und Mädchen im Betrieb

Unter den Beschäftigen waren auch viele Frauen und Mädchen, die zuständig waren für Sortier- und Packarbeiten.

Fachkräfte mussten geholt werden

Es musste wie in vielen Betrieben damals, erstklassige Fachkräfte von Außerhalb angeworben werden. Sie gestalten dann das wichtigste auf dem Porzellan die künstlerische Ausgestaltung und die Malerei.

Das beste Produktionsjahr

Als erfolgreichstes Jahr gab man das Jahr 1887 an. Zu dieser Zeit war Direktor Luckas Geschäftsführer. Sein Sohn war Teilhaber eines damals sehr florierenden Baumaterialhandlungsgeschäfts die Born GmbH. Friedensstr und Alleestr.

Das Spitzenprodukt

Das Spitzenerzeugnis der Porzellanfabrik Hohmann wurde die Oberhausener „Majolica“ ein mit guter Malerei ausgestattetes Porzellan. Mit diesem Produkt machte man Rekordumsätze. Es kamen Großaufträge von Nah und Fern.

Die Produktion.

Die Porzellanfabrik Hohmann hatte eine Konzession für 12 Öfen, diese wurde in der ganzen Geschichte der Fima nie in vollen Umfang genutzt. Die Höchstzahl der betriebenen Öfen lag bei sechs. Man hätte die Anlage auch weiter ausweiten können, denn rund herum war Platz zur Verfügung. (Siehe Karten).

Modell der Ofenanlage der Oberhausener Porzellanfabrik. National-Zeitung.

Das Aus der Firma

Nach der Jahrhundertwende kam es immer wieder zu Schwierigkeiten in der Firma bis sie im Jahre 1909 aufgelöst wurde. Concordia übernahm den ganzen Komplex. Auf diesem Gelände entstand dann die Firma Graf und Co. Sie hatte einen direkten Zugang von der Allestraße.

Produkte der Firma gab es mal in unserem Heimatmuseum bis 1945

Einiger dieser wertvollen Erzeugnisse der Porzellanfabrik Franz Hohmann bewahrte man in unserem Heimatmuseum auf. Diese dürften wohl im zweiten Weltkrieg zerstört worden sein. Das Heimatmuseum lag im ehemaligen Tradition-Hotel und sagenumworbenen Hof von Holland. Dieses Haus wurde durch Kriegseinwirkungen im Jahre 1945 teilweise zerstört.

Produkte der Porzellanfabrik Hohmann. NZ 1937

Produkt der Porzellanfabrik Hohmann.

Ausstellung in der Schloss-Galerie 1960er, gestiftet von einem Bürger unserer Stadt.

Ausstellung einiger Produkte der Porzellanfabrik in der Schlossgalerie in den 1960er. Ein Stifter übergab die wertvollen Stücke der Galerie. Herr Dr. Griebitzsch stellte es einige Zeit dort aus. Die Sammlung bestand aus einem Kaffee- und Tee-Service sowie einer geschwungenen Gebäckschale. Die Stücke fallen einen direkt ins Auge, elegant gerundete und geschwungene Formen zieren diese erlesenden Stücke. Auf dem Porzellan zierend handgemalte rankende Blumen leicht durchscheinender Farbigkeit. Rosenblätter und Glockenblumen erblühen in einen sanften Farbhauch. Die verspielt geformten Henkel und Kannen und die schmal geführten Umrandungen leuchten in einem sanften Rosa-Ton. Die kleinen vergoldeten Flächen leuchten. Die Kannen haben eine gebauchte Biedermeiner-Form, doch schon abgewandelt. Wahrscheinlich eine Augenweide.

Porzellanherstellung.

Wichtiger Rohstoff für die Porzellanerzeugung ist Rohkaolin oder Porzellanerde, die ist aus einer Mischung von Feldspat, Quarz und Ton besteht. Dieser Rohstoff wurde mit Feldspatpulver vermengt, nachdem er vorher geschlämmt worden war. Alsdann schied man das Wasser aus und knetete das Material tüchtig durch. Zum Formen bediente man sich der Töpferscheibe. der Hand oder auch des Gießens und Pressen in Gipsform. Die vorgetrockneten Gegenstände wurden dann im Porzellanofen bei 900 Grad vorgeglüht. Nach ihrer Erkaltung tauchte man sie man sie in die flüssige Glasurmasse In Schamottekaspeln eingehüllt, traten die Gegenstände erneut den Weg den Ofen an, diesmal mal aber bei 1400 bis 1500 Grad. Hinterher überzog man—je nach Art und Verwendungszweck – das Porzellan weiterer verfeinerter Bearbeitungsmethoden, bis es den gewünschten Zustand erreicht hatte.

Porzellanmalerei

Die Malerei wird auf einem fertigen, bereits glasierten Porzellan ausgeführt. Dabei ist es wichtig, die chemische Wandlung der Farben beim Brand genau zu kennen, denn beispielweise erfordert Silber einen wesentlichen anderen Hitzegrad als. Hier wurde nur echtes Gold verwendet—sogenanntes Goldchlorid. Das beim Auftragen eine tiefbraune Farbe hat und sich erst beim Brand in leuchtendes Poliergold verwandelt. Die bemalten Gegenstände werden auch nicht etwas direkt ans Feuer gebracht, sondern in einer sogenannten Muffel luftdicht abgeschlossen, also nur indirekt der Gluthitze des Brandherdes ausgesetzt und sich die Farbe in die Glasur einbrennt. Nach dem Brand, wenn sich es sich ausreichend abgekühlt hat, wird das Geschirr geputzt und dann erglänzt es in wundersamer Buntheit.

Robert Kleinhückelskotten ehemaliger Meister bei der Oberhausener Porzellanfabrik Hohmann bei einem Interview zu seinem 50-jährigen Jubiläum als Obermaler, Meister.1937

Robert Kleinhückelskotten ehemaliger Meister bei der Oberhausener Porzellanfabrik Hohmann bei einem Interview zu seinem 50-jährigen Jubiläum als Obermaler, Meister. National-Zeitung.

Porzelliner

Die Dreher und Maler verdienten viel Geld. Die Ausbildung war nicht leicht und man musste schon Talent mitbringen um Obermaler zu werden. Die Lehre dauerte 5 lange Jahre. Danach hat man sich langsam zum Obermaler hingearbeitet, das ist der Meister.

Unter den Porzelliner im Betrieb gab es traditionelle Sitten, wie zum Beispiel das ein Lehrling schon lange vor Beendigung seiner Lehrzeit sparen musste, damit er bei der Lossprechung zum Gesellen ein Fass Bier und diverses anders ausgeben konnte. Dafür erlebte er dann die Genugtuung, dass man ihn von diesem Zeitpunkt an für „voll“ ansah, das heißt: mit „Sie“ anredete.

Auch der Zusammenhalt auf der Firma und Privatleben war sehr eng. Man konnte schon sagen sie klebten wie Kletten aneinander. Man nahm an der Freude des anderen teil, einer opferte auch für den anderen, wenn er ohne eigene Schuld in Not geraten war. Die Oberhausen Porzelliner galten als lebensfrohes Völkchen für sich. Tonangebend waren sie in der Geselligkeit und daher ist es nicht verwunderlich das aus ihren Kreisen heraus die „Ossian“ entstanden. Dieser Sangesverein wurde wie man schon entnehmen kann im Jahre 1879 und sie sind immer noch aktiv. MGV Ossian 1879 Oberhausen.

Gründung des Sangesverein MGV Ossian 1879 Oberhausen kurze Chronik des Vereins bis 1948

Wie schon erwähnt waren die Mitarbeiter der Porzellanfabrik Hohmann eine lebenslustige Truppe, die nach ihrer harten langen Arbeit gerne gesellig zusammen saßen und etwas vor sich her sangen. Einige Mitarbeiter in dem Betrieb hatten schon mal in einem Verein gesungen. Es kam wie es kommen sollte am 13. Juli 1879 gründeten sie einen Gesangsverein für die Angehörigen der

Gebrüder Hohmann Porzellanfabrik.

Diese Gründungsversammlung wurde durch Herrn Eggert einberufen und geleitet. 38 Herren waren bei der Gründungsversammlung zugegen und 21 stimmten für den Eintracht, Ossian stimmten 17. Bei der zweiten Versammlung am 27 Juli 1879 wurde der Name Eintracht geändert. Grund es gab zu viel Vereine mit dem Namen Eintracht. Man sollte nun wählen zwischen Keramik und Ossian. Von den diesmal 36 anwesenden Herren stimmten jetzt 23 für den Namen Ossian. Von nun an hießen sie Ossian. Erster Dirigent wurde Herr Severin Mitarbeiter Hüttenmeister bei der Glasfabrik.

Nach der Lehrzeit wurde gesungen

Es gehörte zur Hohmannschen Tradition das jeder stimmbegabte Werksangehöriger noch beendeter Lehrzeit für würdig gefunden wurde, in den Männergesangverein „Ossian“ aufgenommen zu werden. Schon ein Jahr nach der Gründung des Vereins zog schon in Betracht einen Konzert-Flügel zu erstehen. Der Kauf wurde bei der Versammlung 12. August 1883 beschlossen. Der stolze Preis betrug 1200 Mark. Durch Ausgabe von Aktien konnte der Betrag in kürzester Zeit aufgebracht werden.

Im Jahre 1944 wurde das Instrument und der das Vereinsinventar durch Kriegseinwirkung zerstört.

Letzter Wettstreit 1906

Dieser fand statt Pfingsten 1906 in Bonn statt. Man wurde mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Das war der letzte, den er besuchte.

Nach einem Vereinsbeschluss wollte man sich an solchen Wettstreiten nicht mehr beteiligen.

Teilnahme an Festen

Der Verein nahm an sechs Deutschen Sängerbundfesten in Nürnberg (1912), Hannover (1924), Köln (1925) Wien (1928), Frankfurt (1932) und Breslau (1938) teil.

Auch machte man einige Abstecher nach Kassel, Ulft (Holland) und Bentheim.

Aufwärtstrend

Es kamen immer mehr Mitglieder in den Verein. Durch Ausbruch des Krieges wurde dieses unterbrochen.

Nach dem Krieg

Im Januar des Jahres 1946 wurde die erste Besprechung im Styrumer Hof ausgeführt. 20 Männer nahmen den Wiederaufbau in Angriff. Es wurde geworben und einige Zeit später trat der gewünschte Erfolg ein. Fast 30 Sänger besuchten zur damaligen Zeit die Proben. 1947 konnte der bekannte Duisburger Komponist und Chormeister, Quirin Rische gewonnen werden. Der Trend nach oben stieg rapide. 100 Sänger zählte der Verein.

