Stadtgeschichte Industrie: Die ehemalige Metallwaren-Ornamenten-Fabrik Fecht.

Historischer Beitrag zur ehemaligen Metallwaren-Ornamenten-Fabrik Karl Fecht in Oberhausen.

Eine kurze Beschreibung des herrlichen Bildes bevor es wir über die Firma Fecht berichten.

Man schaut vom alten Bahnhof aus einer höheren Position, wahrscheinlich von der Postburg aus, über ein Stück Oberhausen. Ein schöner historischer Anblick.

Vor uns sehen wir die Fachwerk-Haltestelle, diese sieht man oft auf Ansichtskarten des alten Bahnhofes. Die Straßenbahn und Haltestelle befinden sich auf der Schwartz-Straße. Links und rechts eine kleine Parkanlage früher nannte man sie Schmuckplätze sie wurden durch den Verschönerungsverein angelegt und gepflegt. Links die Häuserreihe ist die Industrie-Straße heute Friedrich-List-Straße. Das Haus rechts, man sieht noch den Giebel gehört auch zur Industrie-Straße, Nr. 39.Wenn man geradeaus sieht über der Häuserzeile 14-26 entdeckt man zwei teleskopische Gasometer des städtischen Gaswerkes. Heute würden sie im Berliner Park liegen. Im Artikel beschreiben wir das Areal und Firmen näher. Diese wurden betrieben von der Firma Grillo 1867-97 danach gingen sie im städtischen Besitz. Links daneben die Schornsteine, gehören zur Firma Fecht, diese ist auch aus der Firma Grillo entstanden. Links oben im Bilde die Marienkirche und rechts davor das St.-Josef-Krankenhaus. Etwas weiter rechts die Luther-Kirche, Lipperheid-Straße. Zwischen dem großen Schornstein mittig und den beiden Gasometer die Villa Meuthen (Direktoren-Villa der Zeche Concordia). Königshütter-Park. Rechts im Bilde oben noch zu erkennen das alte Rathaus und damalige Realgymnasium heute Fasia-Jansen-Gesamtschule. Dieses Areal wird sich in den nächsten 17 Jahren drastisch ändern. Die kleinen Parkanlagen links und rechts sind 1921-22 verschwunden. Die Gasometer und drum herum bis 1929. Ab dem Jahre 1925 wird auch in diesem Areal vieles abgerissen, man bereitete so schon mal den Neubau des Bahnhofs und Vorplatzes.

Gründung der Firma Fecht

Das Werk wurde unter der Firma Grillo und Fecht 1885 in Betrieb genommen und ging am, 1. März 1897 in den Alleinbetrieb des Herrn Karl Fecht über.

Vor der Gründung—ehemaliges Gebäude der Grillo-Anlagen—Alter Standort am Bahnhof (Siehe Karte)

Etwas geschichtliches bevor die Firma Fecht gegründet wurde. Ich finde ein interessantes Kapitel über die Oberhausener Industrie. Zurzeit wo dieses Werk erbaut wurde, gab es noch keine Stadt Oberhausen.

Anlagen errichtet: Zinkwalzwerk 1853-55, Zinkweiß-Fabrik, Zinkblechwalzwerk, Fass-Fabrik 1865, 1867 Gasanstalt.

Herr Grillo baute 1853-55 in der Gemarkung Lirich der Bürgermeisterei Borbeck in der Nähe der „Station Oberhausen“ so nannte man den ersten Bahnhof, Betreiber war die Cöln-Mindener Eisenbahngesellschaft das Zinkwalzwerk.

Das Zinkwalzwerk bestand aus zwei Walzenstraßen. Angetrieben wurde diese durch eine 40 PS starke Dampfmaschine. Die Beleuchtung des Werkes und das dazu gehörende Wohnhaus das ca. 150 m weiter errichtet wurde, heute würde es im Bereich der Stadthalle liegen. Es wurde eine kleine Anlage errichtet, wo man Koksgas herstellte. Der Lieferant der Kohle war direkt vor der Haustür zu finden, Concordia Schacht I ca. 100 m weiter entfernt. Zu diesem Zwecke wurde etwas weiter, heute im Berliner Park, Teleskop-Gasometer errichtet, die das Gas sammelten.(Siehe Foto) Ab 1867 belieferte Herr Grillo die Gemeinde Oberhausen mit Gas, Es wurde ein Vertrag zwischen Grillo und der Gemeinde Oberhausen abgeschlossen der 30 Jahre Gültigkeit hatte. Im Vertrag stand, dass Herr Grillo, Gasrohre verlegen musste und einige Straßengaslaternen kostenlos aufstellen musste. Nach dieser Zeit konnte die Stadt Oberhausen die Grillosche Gasanstalt kaufen. Am 27. März 1897 kaufte die Stadt die Anlage, für 240000 Mark.

Die Zinkweiß-Fabrik wurde 1865 erbaut, im Jahre 1872 ist sie abgebrannt. Der 40 m hohe Kamin, den man auf den Fotos sehen kann und später zur Fa. Fecht gehörte entstand 1865. Einige Jahre vorher zog das Zinkblechwerk um, zur Grillostr-Danziger-Schwartzstr.

Nach dem Umzug der Firma Grillo benutzte die Firma Fecht die Baulichkeiten

Die Firma Karl Fecht nutzte die Gebäude der Grillo-Anlagen um Zinkornamente herzustellen. Die Fabrik entwickelte sich stetig weiter. Der seit einigen Jahren im Baugewerbe bemerkbare Aufschwung ist auch diesem Unternehmen zu Gute gekommen. Der Zuwachs von Bewohner und Erbauung vieler neuer Häuser, gaben der Firma einen riesigen Aufschwung.

Produkte der Firma Fecht, Arbeiten an folgenden Gebäuden

Die Fabrik lieferte Metalleindeckungen an großen Monumentalbauten, Kirchen, öffentlichen und Privatbauten, ferner Ornamente oder schmückende Verzierungen aus Zink, Kupfer, Messing oder Blei. In Oberhausen finden wir solche an der Marien-, Christus-und Pauluskirche, an der Katharinen und höheren Mädchenschule und der städtischen Badeanstalt. Von auswärtigen Arbeiten seien genannt: Turmuhren und Dachreiter der Willibrodikirche-Wesel, Turmkuppel und Dachreiter der Schlosskirche- Wittenberg, Turmhelm der St. Peter-Pauluskirche-Liegnitz, Archiv- und Bibliotheksgebäude der Stadt Köln, Apollo-Theater-Düsseldorf, Kuppel und Türme des Elektrizitätswerkes der Stadt Essen.

Außerdem sind Zinkverzierungen am hiesigen Bahnhof, dem in Bremen, Düsseldorf Elberfeld-Döppersberg, Gotha usw. geliefert worden. In letzter Zeit wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Kupferarbeiten am Stahlhof Düsseldorf (Geschäftshaus des Stahlwerks-Verbandes.) Kupferarbeiten am neuen Kursaal in Spa (Belgien) , am Rathaus in Recklinghausen, am Gymnasium in Bottrop, am Gymnasium in Sterkrade, und Zinkarbeiten am Rathaus in Buer und solche am Landeshaus der Rheinprovinz in Düsseldorf, ferner Arbeiten an der Salvatorkirche in Duisburg, den katholischen Pfarrkirchen in Rhendt , Kevelaer Köln-Deutz, Remagen und Buschhausen, Maria Himmelfahrt-Kirche in Wesel, Herz-Jesu Kirche in Düsseldorf-Derendorf, Apollonias-Kirche in Düsseldorf-Obelilk.

Es entwickelte sich eine Firma, mit gutem Ruf

Die Firma machte sich einen guten Namen, in all den Jahren. Der Umsatz der Firma stieg weiter, bis zum Anfang des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918.

Der Erste Weltkrieg. Herbe Verluste. Der langsame Niedergang

In dieser Zeit wurden die wertvollen Erzeugnisse für Kriegszwecke genutzt. Die Firma erholte sich nicht mehr davon, der Umsatz wurde immer weniger. Die Leute, bestellten immer weniger Ornamente. Der Geschmack der Zeit hat sich verändert. Auch die Inflation, Ruhrbesetzung und Arbeitslosigkeit, hat gewiss dazu getragen das die Fa. Fecht sich Mitte der 1920er auflöste. Im Jahre 1929, wurden dann die Gebäude der Ur-Industrie beseitigt. Einige Jahre vorher sind auch die Teleskop-Gasometer abgerissen worden. (Siehe Luftbild schemenhaft noch zuerkennen wo sie standen.) Wir bezogen jetzt Gas von Thyssen Duisburg die erzeugte Menge reichte nicht mehr aus, für Oberhausen. Es wurde der Gasometer auf der Duisburgerstr benutzt. Für viele waren diese Gebäude, schon lange ein Dorn im Auge. Dieses Gebiet wurde auch gebraucht, für den Bau des neuen Bahnhofs. Dieses „alte“ Gelände wurde jetzt sehr wertvoll.

