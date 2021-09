Stadtgeschichte. Schnappschüsse aus der Vergangenheit: Bottroperstr/ Waghalstr in den 1970er.

Oberhausen-Osterfeld. Bottroperstr Ecke Waghalsstr. Ende der 1970er.

Am Ende der Gebäude rechte Seite kommt die Osterfelderstr. Rechts ging es zum Eingang des Tanzstudio B. (Siehe bitte anderes Foto Bottroperstr Ecke Waghalsstr.) Sehr beliebt in der damaligen Zeit.

In den folgenden Jahren wurden die Gebäude bis zur Osterfelderstr. abgerissen.

Verbreiterung der Bottroperstr.

Wenn Du mehr Lichtbilder aus der Vergangenheit sehen möchtest, klicke bitte auf den Link. Dort gibt es historische Berichte, Artikel, Erzählungen und Bilder aus unserer Stadt Oberhausen.

Hier geht es zu uns "Historisches Oberhausen".

Viel Spaß beim stöbern. 🙂📖📰🔍📸🎞

LG. Historisches Oberhausen. 😊💐🍀⚒⚒