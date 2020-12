Stadtgeschichte: Sightseeing Tour Alt-Sterkrade 1870er bis 1920er.

Hallo und guten Tag zusammen. Besteht bei euch vielleicht Interesse. an eine Reise in ein anderes Zeitalter?

Ich könnte euch die Epoche 1870er bis 1920er anbieten. Eine kleine schöne bildliche Tour durch unser Alt-Sterkrade. Habe hier ein einfaches Video erstellt, aus Bildern und Karten. Wem die Musik nicht zusagst, lautlos stellen seine eigene Musik abspielen. Diesen Anblick haben sicher nur noch sehr, sehr wenige gesehen von uns. Ich habe die Bilder und Karten mit ein wenig Text versetzt, bei manchen Bildern wäre es schon sehr schwierig gewesen, sie zu erkennen wo es mal war. Sollten Fragen diesbezüglich sein, hinterlasst einen Kommentar und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten, denn genauso wie Ihr habe Ich es nicht live gesehen, beachtet das bitte.

Ich wünsche Euch eine schöne Zeitreise. LG Martin, Historisches Oberhausen. 🙂🍀⚒