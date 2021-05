Stadtgeschichte Tiere: Die Tigerjagd in Oberhausen.

Wann, wo, und wie, passierte dieses Ereignis?

Am Freitag den 2 Oktober 1891 gegen 17 Uhr hatte die Menagerie aus Düsseldorf eine... Hamburg, mit ihren 8 großen Wagen auf den Neumarkt, heutigen Ebertplatz Aufstellung bezogen. Sie waren damit beschäftigt die Zelte aufzubauen als die Hunde gegen 19:30 Uhr kläglich anfingen zu heulen. Der Sohn von Weidauer versuchte die Tiere mit der Peitsche zu Ruhe zu bringen; als er in der Dämmerung unter die Meute schlug, ertönte plötzlich ein dumpfes Knurren und in mächtigen Sätzen enteilte ein mächtiger Tiger, der zwischen den Hunden gewesen war und dessen Unruhe verursacht hatte. Man sah wie er blitzschnell über den Platz rannte. Einige Mitarbeiter folgten ihn und sie sahen ihn an der höheren Töchterschule. Er verweilte dort einige Sekunden und stürmte dann in die Hermannstr runter Richtung Bahnhof, an der angrenzenden Heide verloren sie durch die mittlerweile eingetretene Dunkelheit, ihn aus den Augen.

Jetzt hieß es kühlen Kopf zu bewahren und die Behörden benachrichtigen

Nunmehr wurde seitens des Menagerie-Besitzers die Polizeibehörde in Kenntnis gesetzt, die sofort alle zur Verfügung stehenden Mannschaften, sowie die freiwillige Feuerwehr aufbot, um eine Streife nach dem sehr gefährlichen Tier anzustellen.

Auch die Nachbarschaft wurde durch Telegraphen und Telefon benachrichtigt, so dass auch die benachbarten Ortschaften und Gemeinden sich auf den unliebsamen Besuch rüsten könnten.

Die Menschen in der Nähe und weiter außerhalb musste über die Gefahrensituation in Kenntnis gesetzt werden. Es bestand Lebensgefahr.

Es dauerte nicht lange da ertönte vom Rathause her das Signal der Feuerwehr, um die Burger zu informieren; es wurde gewarnt, die Häuser zu verlassen und die dunkleren Stadtteile aufzusuchen. Die auf den Markt zuführenden Straßen wurden bald vollständig menschenleer. Über der Stadt lagerte eine unheimliche Stille, die nur ab und zu durch das eintönige Signal der Feuerwehr unterbrochen wurde.

Die Anwohner des Altmarkts hatten zuerst gedacht, es sei irgendwo ein Großfeuer entstanden, aber nach und sickerte die Kunde durch, es sei aus der Menagerie ein Tiger ausgebrochen und laufe nun in der Stadt umher.

In der Zwischenzeit hatte das Personal der Menagerie den Käfig untersucht und festgestellt, wie der Tiger entweichen konnte. Während des Transportes hatte sich wahrscheinlich das Brett des Käfigbodens gelöst, und das Raubtier hatte mit seinem Klauen solange nachgeholfen, bis die Öffnung groß genug war und er entfliehen konnte. Das Wildtier war ein acht Jahre alter Königstiger, der erst vor etwa zehn Tagen in den Tierbestand der Menagerie aufgenommen war.

Unser altes Rathaus im 2 Weltkrieg zerstört. 1910er.

Etwas zum Königstiger: Wikipedia:

Königstiger bei Wiki.

Der männliche Königstiger wird, von der Schnauzen- bis zur Schwanzspitze gemessen, zwischen 270 und 310 cm lang, in Ausnahmefällen über 360 cm, die Weibchen erreichen 240–270 cm. Das Gewicht der Männchen liegt zwischen 180 und 300 kg, das der Weibchen zwischen 100 und 180 kg. Die Schulterhöhe beträgt zwischen 90 und 100 cm. Damit ist er nur geringfügig kleiner als der Sibirische Tiger, der die größte Unterart des Tigers repräsentiert. Die Schädelform ist der des Indochinesischen und Malaysia-Tigers sehr ähnlich.

Die Polizei und Nachbarschaft trafen sich auf dem Neumarkt.

Um 22 Uhr wurde es auf dem Neumarkt lebendig: eine Zahl von Leuten erschien, mit Pechfackeln ausgerüstet, um die in der Nähe des Marktes liegenden Heidestrecken zu untersuchen, denn es war nicht ausgeschlossen, dass das Tier sich daselbst noch aufhielt, da es, um weiter zu entkommen, in der Richtung, in welcher es entflohen war, aber die mit Laternen stark besetzte Köln-Mindener Bahn hinübermusste und wahrscheinlich das Licht gescheut haben wird. Die Dursuchung der Heide war vergebens; der Tiger wurde nicht gefunden.

Der Ebertplatz um 1900.

Bitte bedenken:

Es spielt im Jahre 1891, die Straßen hatten noch keine elektrischen Laternen, es waren überwiegend Gaslaternen und Petroleumlampen in Betrieb.

Das Gas lieferte zu dieser Zeit noch die Firma Grillo. Es gab für Alt-Oberhausen 99 Gaslaternen, und 137 Petroleumlampen. Erst im Jahre 1897 ging es in städtischen Besitz über. Das bedeutet für die Suche der Jäger, eine minimale Sichtweite.

Die Häuser hatten auch kein elektrisches Licht, oder Außenbeleuchtung, noch sonst was. Es gab auch kein Auto wo man dem Tier hinterherjagen konnte. Keine Straßenbahn erst 1897, wo man größere Entfernungen zurücklegen hätte können. Die Straßen und Bürgersteige waren auch nicht, wie wir sie kennen, man musste aufpassen, bei der Jagd, wo man langlief. Das Gebiet war zu dieser nicht stark bebaut, es war noch größtenteils richtige Heidelandschaft.

Es gab ca. 2000 Wohngebäude, 20000 Wohnräume, 300 Fabrikgebäude, 110 öffentliche Gebäude. Etwa 25000 Seelen gab es zu dieser Zeit. Das Ebertbad gab es zu der Zeit noch nicht. Das was es gab, war Telefon, Telegraph und mündliche Übermittelung per Mensch. Nur wenige hatten einen Telefonanschluss in Oberhausen. Ich schreibe es nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie schwer es war, den Tiger zu verfolgen und die Leute zu benachrichtigen. Wenn einer das Raubtier sah musste er zum nächsten „Haustelefon“ Wirtschaft, größere Firma usw. es gab noch keine öffentlichen Fernsprechapparate, um es zu melden, oder rannte direkt zur Polizeistation.

Wo, ist der Königstiger? Ist er weitergezogen oder hält er sich noch in unserer Stadt auf?

In Oberhausen hatte der Tiger vom Neumarkt auf seinem Weg zur inneren Stadt genommen und die Friedrich-Karl-Straße erreicht. Gesichtet aber nicht sofort gemeldet.

In den hier stehenden Neubau der Gastwirtin Koch, Friedrich-Karlstr und Königsstr (Heute Helmholtzstr.) war man in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober mit Stuckarbeiten beschäftigt. Zwei Stuckarbeiter wurden dabei plötzlich auf ein Geräusch aufmerksam, das von dem offenen Eingang des Bauers auskam. Als sie nachschauten, blickten Ihnen plötzlich aus dem Dunkel zwei grünlich schillernde Lichter entgegen, und beim näheren Zuschauen erkannten sie die Wildkatze, die sich aber damit begnügte, die beiden vor Schreck fast erlahmten Arbeiter anzustarren, dann verschwand wieder durch den Ausgang, wo er auch reinkam.

Friedrich-Karlstr um 1900.

Erneute Sichtung und Meldung an die Zuständigen. Der Königstiger zog weiter.

Nachts gegen 2 Uhr wurde er aber im Hofe des Gärtners Tourneur an der Mülheimer Chaussee angetroffen. Der sich ihm entgegenstellende Hofhund wurde von ihm tot gebissen. Danach nahm die Bestie ihren Weg weiter.

Die Raubkatze stoppte beim Anstreichermeister von Felbert.

Kurze Zeit später wurde der Anstreichermeisters v. Felbert, Mülheimer-Rolandstraße, durch lautes Geräusch und Schreien seines Schweines aus dem Schlaf geweckt. Der Meister dachte, dass Einbrecher ihm einen Besuch abstattet hätten und ihm das fette Schwein, das er mit so viel Liebe und Sorgfalt für Weihnachten gemästet hatte, stehlen wollten. Rasch zog sich der Meister an und bewaffnete sich mit einem Knüppel um mit dem er die ungebetenen Gäste zu traktieren gedachte. Er nahm auch eine Lampe mit, wie gesagt es war stockduster. Als Herr v. Felbert den Schweinestall öffnete und hier die Einbrecher überraschen wollte, stand jetzt er der Bestie gegenüber. Was nun, instinktiv hielt er der mächtigen Wildkatze die Laterne vor den Augen, zum Glück irritierte es dem Tiger und es gelang es ihm, seine Wohnung heil zu erreichen. Von seinem Fenster aus konnte er folgendes beobachten.

Anstreichermeister von Felbert wohnte Mülheimer-Rolandstr gegenüber der beide Wassertürme. Wir schauen über die beiden Wassertürme Richtung Bahnhof. Die beiden Wassertürme standen bis 1920 an der Mülheimer Straße zwischen Marktstraße und Königstraße (heule Helmholtzstraße). Fast mittig steht die Kirche der evangelischen Gemeinde Oberhausen l, die heutige Christuskirche erbaut 1864. Den Bahnhof sieht man leider nicht, er wäre hinter der Kirche.

Rechts im Bild der Schornstein und die Halle gehörten zur „Kraftstation“ von der die Straßenbahn

ihren Strom bekam, sie lag an der Zechenbahnstr heute Danzigerstr. . Erbaut und in Betrieb genommen 1896 und 1897. Später entsteht dort „Staedtisches Electrizitätswerk“ 1901.Das Gebäude steht immer noch

dort.

Die Raubkatze riss sich ein Schwein und die Jägertruppe näherte sich….

Der Tiger aber hatte im Stall bereits das Schwein gerissen und schleppte es nun auf den Hof hinaus und fraß es. Als er sich an dem fetten Bissen gütlich getan hatte, reckte er seinen gigantischen Leib, indem er die Vordertatzen auf das Dach des Stalles legte, wiederholt auf dem Hofe auf und ab promenierte und sich schließlich neben dem Rest seines Opfers niederstreckte. So plötzlich klar schilderte der Chronist nach dem Bericht des erschreckten Anstreichermeister, der vom Fenster seiner Wohnung aus dieses alles sah, die Situation. Inzwischen war aber an die Polizei Kunde gedrungen, dass der Entflohene Tiger im Garten des Anstreichermeisters v. Felbert sei. Sofort wurde wieder Alarm geschlagen und abermals begaben sich die Polizeimannschaften, Feuerwehr und verschiedene Zivilisten, alle mit Gewehren, Revolvern, Picken, Hauen und was jeden eben in die Hand gekommen war und gingen oder liefen in Richtung Tiger.

Die Jäger greifen von zwei Seiten an. Eine folgenschwere Entscheidung.

Während ein Teil der Jäger von der Chaussee aus in das Haus des v. Felbert und in die Nachbarhäuser eindringt, versucht ein anderer Teil dem gefährlichen Wild von der Rückseite den Weg abzuschneiden. Polizeikommissar Urbach und Gendarm Stöber betreten den v. Felbertschen Hof, vorsichtig mit erhobenen Gewehr um nach dem Tiger zu suchen, da kracht auf der Gartenseite ein Schuss, und in demselben Augenblick sprang der Tiger mit einem riesigen Satz über die Mauer in den Hof, wo die beiden Genannten sich gerade befanden; Kommissar Urbach feuerte und traf den Kopf des laut brüllenden Tieres, das sich blitzschnell wendete, um über den Staketenzaun hinwegzuspringen, während der Kommissar und der Gendarm Stöber ihm ihre Kugeln nachsandten. Das nun rasende Tier trifft bei seinem Niederfallen jenseits der Mauer und des Zaunes, unglücklicherweise auf den Gendarm Kalla, wirft sich sofort auf diesem, der keine Zeit findet, sich in Sicherheit zu bringen und schlägt sein mörderisches Gebiss und seine furchtbaren Tatzen in die Mitte des rechten Oberschenkels. Eine sehr gefährliche Situation hat sich entwickelt, das Zurufen der Verfolger, das Stöhnen des Verwundeten, das grässliche Gebrüll des Tigers, dazu die ganze Szene spärlich erhellt von dem eben grauenden Morgen, - ein Moment, der selbst dem Mutigsten die Besinnung rauben konnte. Dann gibt Gendarm Simon auf das über seinem Opfer lauernden Tiger einen Schuss aus zirka zehn Schritt Entfernung ab, der es allem Anschein in den Rücken traf und es lähmte, denn als es sich auf den neuen Feind stürzen will, mangelt ihm die Kraft; im gleichen Augenblick empfängt es von dem Gendarmen, dem Kommissar, dem Sergeanten Seidenschnur, dem Ingenieur Horn und den Buchhalter Transfeld, die schnell herbeigeeilt waren, schossen nun alle auf das Tier. Der Tiger war tot. Der Verletzte wurde weggezogen und notdürftig behandelt.

Inzwischen fanden sich von allen Seiten die Verfolger ein, und es ging ein Geschrei los. Man sah nur silhouettenhaft den liegenden Tiger und viele schossen obwohl der Tiger bereits tot war auf ihn. Die Schüsse, die das tote Tier jetzt noch empfing, hätten genügt, zwei Tigern den Garaus zu machen. Ich denke mal da war die Angst größer als der Verstand.

Habe die Sichtungen des Tigers mal in eine Karte eingezeichnet. Die Karte ist von 1893. Warum das Tier zur Friedrich-Karlstr. und später zur Mülheimerstr. ging weiß man nicht, auch was er in den ganzen Stunden gemacht hat, konnte man nicht ermitteln.

Was wurde aus den Verletzten. Kalla und Darmstätter.

Soweit dieser Bericht, der aber nicht vollständig wäre, würde nicht mitgeteilt, dass es bei dieser Jagd mehrere Verwundete gab. Außer dem Gendarmen Kalla war auch der Feuerwehrmann Darmstätter schwer verletzt werden. Irgendein wild in die Gegend schießender Schütze traf den auf der Mauer stehenden Feuerwehrmann von hinten, die Kugel ging in das Becken und verletzte ihn schwer.

Feuerwehrmann Darmstätter wurde zum Invaliden. Er lag monatelang im Krankenhaus.

Gendarm Kalla war 9 Monate im Krankenhaus und wurde nie mehr einsatzfähig. Er wurde vorzeitig pensioniert. 6 Jahre lang war er noch Platzmeister bei der Zeche Roland und dann Hallenmeister am Schlachthof.

Am 14.August 1915 verstarb Kalla an einen Insektenstich. Blutvergiftung.

Der Ausgang der Tigerjagd sorgt für enormen Wirbel in der Stadt und Umgebung. Schadensersatzansprüche an Weidauer.

Die Sache aber hatte so viel Aufsehen in der Stadt und in der Umgebung erregt, dass sich sogar die Stadtverordneten in einer besonders hierzu einberufenen Sitzung mit ihr beschäftigen. Die Stadtverwaltung hatte auf das Vermögen des Menagerie Inhabers Weidauer einen Arrest in Höhe von 50000 Mark erwirkt, um etwa durchführbare Rechtsansprüche der Stadt gegen Weidauer zu sichern. Später aber wurden die Tierbuden so nannte man es früher und deren gesamter Inhalt, Weidauer wieder überlassen unter der Bedingung, dass dieser für die Schadenssumme hafte und nicht ins Ausland ginge. Seinen Wohnsitz musste er zudem der Stadtverwaltung immer anzeigen.

Einige Tage später brach die Weidauersche Tierschau ihre Zelte in Oberhausen ab, nachdem Weidenauer alle an ihn gelangten berechtigten Forderungen geregelt hatte.

Durch den Verlust des Tieres hatte Weidauer 3000 Mark verloren, dazu kam noch der Höhe Schadenersatz.

Leider wie so oft in solchen Geschichten wurden die Verletzten schnell vergessen und nicht mehr darüber berichtet.

Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Restaurateur kauft toten Tiger, ließ ihn ausstopfen.

Der Tiger wurde vom Restaurateur Otto Haberland in Styrum angekauft, von Herrn Benz in Duisburg ausgestopft, so dass man die „Bestie“ lebend zu sehen glaubte. Herr Haberland wollte von den starken Muskeln im Nacken, eine möglichst naturgetreue Wiedergabe. Das ausgestopfte Tier, was sein Besitzer ein Prachtexemplar nannte, konnte man noch jahrelang in Styrum „bewundern“. Leute kamen von überall und wollten den ausgestopften Tiger und dessen Geschichte dazu hören und ihn natürlich sehen.

Die Nachricht von der Oberhausener Tigerjagd ging um den Erdball, kann man sich nicht vorstellen das war aber so.

Farbenfreudig schilderten die Gazetten in allen Hauptstädten der Welt das unerschrockene Handeln der Bürger, an deren Spitze sich der Oberhausener Bürgermeister Haumann gestellt hatte. Selbst russische Zeitungen aus dem Wolgagebiet berichteten darüber.

