Am 30. Oktober lädt die Tribute Band "Floydbox" aus Oberhausen zu einem Konzert in die CCO Oberhausen-Luise Albertzhalle. Einlass ist um 19 und Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf über RheinRuhrTicket zu einem Preis von 29,65 Euro.

Mit der Leidenschaft für die Musik von "Pink Floyd" will die Band seine Zuschauer auf eine musikalische Zeitreise mitnehmen - live gespielt. Foto: Floydbox