Jeden Tag denkt man, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Von wegen.

Und jeden Tag denke ich, dass ich nicht mehr fassungsloser werden kann. Weit gefehlt.

Leute, was ist mit Deutschland los? Was sind das für Zeiten, wo man sein Handy oder sein Portemonnaie bedenkenlos im Auto liegen lassen kann, aber die Fensterscheibe eingeschlagen wird, wenn man auf der Rücksitzbank ein Paket Klopapier liegen hat.

Neben Toilettenpapier scheint Mehl auch gerade ein Highlight der Deutschen zu sein. Leere Regale, egal in welchem Supermarkt man guckt. Mehl und Toilettenpapier. Die Menschen scheinen zur Zeit nur noch zwei Hobbies zu haben: BACKEN UND KACKEN!

Abstandslinien auf dem Boden im Supermarkt zeigen an, wo man stehen soll, damit man sich beim Warten nicht zu sehr auf die Pelle rückt. Diese Linien sind eigentlich sehr offensichtlich und dennoch kommen einem die Leute so nah, dass sie meine Geheimzahl lesen können während ich sie ins EC Gerät tippe. Diese Nähe war mir schon zu "Nicht Corona" Zeiten zu nah. Und wenn man jetzt etwas sagt, dass einem die anderen Kunden nicht zu nah kommen möchten, dann sind drei von fünf Personen aggressiv, einer ist beleidigt und ein anderer versteht überhaupt nicht was ich von ihm will.

Leute, habt ihr noch nie Dirty Dancing gesehen? Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich.

Das gilt auch für den Supermarkt. "Dirty Aldi" - mein Einkaufsbereich, dein Einkaufsbereich.

Falls euch dennoch jemand zu nahe kommt, einfach mal kräftig husten. Plötzlich habt ihr Platz ohne Ende.

Ich habe jedenfalls heute ein Paket Toilettenpapier bekommen. Und dann sogar noch die Limited Edition mit "London Motiven" drauf. Freude pur. Hab ich mich jemals über ein Geburtstagsgeschenk so sehr gefreut wie jetzt über Klopapier in Corona Zeiten? Was ist mit uns Deutschen los? Jammern auf höchstem Niveau. Aber von Niveau kann man eigentlich momentan bei vielen Menschen auch nicht mehr sprechen.

Echt jetzt. Da steht man Schlange so wie früher vorm Take That Konzert nur um ein Paket Klopapier zu bekommen. Und wenn es hart auf hart kommt, müssen Kunden, die hintereinander an der Kasse stehen ihren Personalausweis zeigen, damit die Verkäuferin sehen kann, dass sie aus unterschiedlichen Haushalten kommen. Es gilt nämlich: ein Paket pro Haushalt.

Den Ausweis zeigen müssen Teenies, wenn sie Zigaretten oder Alkohol kaufen. Aber bei Klopapier???

Ich will ja nicht nur meckern. Mittlerweile sehe ich nur noch leere Spielplätze. Und das finde ich top. Also nicht nur ich, sondern auch die zweihundert streunenden Katzen in Oberhausen, die jetzt über vier Wochen lang das gesamte Katzenklo (Sandkasten) nur für sich haben.

Täglich, nein sogar stündlich (wenn nicht sogar minütlich) gibt es neue Corona Meldungen. Meine Nachbarin sagte gestern (mit zwei Metern Luftlinie zwischen uns) zu mir: "Nina, ich ertappe mich schon dabei wie ich bei den Nachrichten umschalte. Nur noch Corona. Ich kann es nicht mehr sehen."

Ich kann meine Nachbarin verstehen. Zeitung, TV, Internet, Radio, WhatsApp und auch hier im Lokalkompass - jede zweite Meldung hat mit Corona zu tun.

Ich gucke mir auch nicht mehr alle Nachrichten an. Es gibt ja genug Alternativen:" Unter uns", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten",.... dort hat Corona serienmäßig noch keinen Einzug gehalten. Selbst in der "Lindenstraße", die ja sonst immer politische und wichtige Themen mit einarbeitet, gibt es kein Corona. Aber das liegt daran, dass die letzten Folgen der Serie schon vor der Corona Hysterie gedreht wurden. Das Aus der Lindenstraße - ein weiteres trauriges Thema. Damit beschäftigte ich mich noch mal in einem separaten Bericht.

Während ich hier meine Zeilen schreibe, läuft im Fernseher eine alte Folge von "Baywatch". Sommer, Sonne und Strand. Was wird aus meinem Urlaub diesen Sommer? Läuft dann alles wieder einigermaßen geregelt? Darf man dann wieder in andere Länder einreisen? Diese Gedanken machen sich bestimmt viele von euch. Die Hoffnung, dass es so ist, haben nur wenige von uns.

Per WhatsApp oder Facebook werden Bilder, Sprüche und Videos über Corona verschickt, die einen schmunzeln bzw. lachen lassen, obwohl sie teilweise echt makaber sind. Aber dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir diese Sprüche weiter leiten oder liken? Können wir noch ein reines Gewissen haben, wenn wir für einen Moment Spaß beim Betrachten der zugeschickten Dinge haben, wenn an Corona schon so viele Menschen gestorben sind? Ich denke schon. Solange sie nicht verachtend oder richtig gemein und verletzend sind. In gewisser Weise ist es ja eine Art Verdrängung, zumindest für den Moment. Und das muss erlaubt sein. Wir verschließen ja nicht die Augen vor Corona, aber wir dürfen auch nicht den ganzen Tag negativ eingestellt sein und nur noch pessimistisch sehen, denken und fühlen. Wir haben eine Vorbildfunktion. Für unsere Familie, unsere Kinder, unsere Partner, unsere Freunde, unsere Mitmenschen und natürlich für uns selbst. WIR SOLLTEN UNS AN DIE VORGABEN VOM LAND HALTEN, NICHT DIE AUGEN VOR CORONA VERSCHLIEßEN UND TROTZDEM UNSEREN LEBENSMUT NICHT VERLIEREN.

Es gibt auch Menschen, die nicht verstehen können, dass ich mir gestern eine Konzertkarte für 2021 gekauft habe. Hätte ich das nicht tun sollen? Hätte ich warten sollen, ob ich bis dahin überhaupt noch lebe oder die Welt vielleicht schon untergegangen ist? Nein, ich hoffe, dass bis dahin alles wieder gut ist und freue mich darauf.

Im übrigen habe ich auch für heute Abend Lotto gespielt. Das Leben muss weitergehen. Und wenn ich den Euro Jackpot gewinne, werde ich eine Hälfte der Forschung spenden, damit so ein schlimmes Virus wie Corona bekämpft werden kann.

Den anderen Teil vom Geld behalte ich selbst. Da kommt jetzt der Pessimist in mir durch: Weiß ich, ob der Arbeitgeber mich durch die ganzen Betriebsschließungen überhaupt noch bezahlen bzw. beschäftigen kann? Da kommt mir ein Gewinn nicht ungelegen.

Jetzt gibt es neue Meldungen, dass Betrüger von Haus zu Haus gehen und sich als Mitarbeiter vom Gesundheitsamt ausgeben. Sie wollen die Menschen angeblich auf Corona testen und rauben sie dabei nur aus. Geht es noch? Hoffentlich werden diese Kriminellen schnell erwischt. Wenn ich was zu sagen hätte, würden die (bevor sie ins Gefängnis gehen) eine ganze Quarantäne Station im Krankenhaus putzen. Und das ohne Mundschutz und Schutzanzug.

Heute habe ich auch eine wirklich tolle Meldung gelesen: MC Donalds Mitarbeiter, die wegen der momentanen Lage nicht arbeiten dürfen, unterstützen die Aldi Mitarbeiter in den Filialen. Das nenne ich ein couragiertes Miteinander für unsere Gemeinschaft.

In der Sparkasse hing heute ein Aushang, dass diese vorübergehend geschlossen sei. Eine Präventionsmaßnahme um die Ansteckung mit dem Corona Virus zu minimieren. Die SB Center haben ja noch geöffnet. Vollkommen verständlich zum Schutz der Mitarbeiter. Außerdem arbeitet ja auch mein Geld für mich. Oder wie heißt es in dem bekannten Slogan?

Mittlerweile hört man auch immer wieder von überlasteten Internetverbindungen. Mitarbeiter haben Probleme mit ihrem Home Office. Schüler können die Seiten zum Lernen und für die Hausaufgaben nicht aufrufen. Das ist problematisch. Dadurch sinkt die Motivation noch mehr. Ich frage mich sowieso wie Schüler das machen sollen, die zuhause vielleicht gar keinen Drucker haben oder einen Uraltcomputer, den sie sich mit ihren Geschwistern teilen müssen. Kinder, gebt nicht auf. Investiert die freie Zeit trotzdem in eure Bildung. Auch, wenn ihr es jetzt noch nicht verstehen könnt, später könnt ihr es.

Wir brauchen einfach klare Richtlinien. Und zwar für ganz Deutschland. Ausgangssperre, das fordern viele Bürger. Bin gespannt, wann es hier bei uns ist. In Oberhausen kriegt ja noch nicht mal das Ordnungsamt eine klare Regelung hin. Da werden Frisörgeschäfte geschlossen, obwohl es gar nicht amtlich ist und andere Salons bleiben weiter auf. Das ist der absolute Hammer.

So, was steht heute noch an außer zuhause bleiben? Vielleicht ein wenig Fernsehen schauen. Um 20:15 Uhr kommt "Let's dance". Die Tänzer und Z-Promis dort scheinen einen systemrelevanten Beruf zu haben. Sonst müssten sie heute Abend nicht "arbeiten". Jetzt mal ehrlich. Warum stoppt RTL die Staffel nicht? Ärzte, Krankenschwestern und Co gehen jeden Tag zur Arbeit und riskieren ihr Leben. Was riskiert RTL? Schlechte Quoten? Ich werde es nicht gucken. Vielleicht leg ich mir eine DVD ein: "Und täglich grüßt das Klopapier".