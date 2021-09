Der Bluesrock ist zurück im Gdanska am Altmarkt. Am Samstag, 25. September, tritt mit Vanja Sky eine Vertreterin dieser Musikgattung auf, die in Oberhausen schon vor Jahren, als alles noch normal war, durch die Blues Caravan und Auftritte bei Martin Engeliens Go Music viele Freunde gewonnen hat. Mit diesem Konzert eröffnet Gitarrissimo seine Wintersaison, bevor es ab Freitag, 1. Oktober, mit dem Gitarrenfestival weitergeht.

Diesmal kommt die gebürtige Kroatin mit ihrer eigenen Band. Das Konzert beginnt um 20.15 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro. Im Saal des Gdanska gilt während des Konzerts die 2G-Regel.