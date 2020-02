Wagentaufe der Ehrengarde Oberhausen wegen Sturmtief Sabine ohne Karnevalswagen

Am Sonntag hatten sich zahlreiche Karnevalisten im Autohaus Matten an der Tenterstrasse in Schmachtendorf zusammengefunden. Sadtdechant Dr. Peter Fabritz sollte dort traditionell den Karnevalswagen der Ehrengarde segnen. Das drohende Sturmtief "Sabine" ließ allerdings die Wagentaufe ohne Karnevalswagen stattfinden. Aus Sicherheitsgründen hatte man den Wagen in der Halle belassen. Eine Entscheidung, für die alle Karnevalisten großes Verständnis hatten.

So erteilte der Stadtdechant dann kurzerhand allen anwesenden Karnevalisten den Segen für die kommenden Tage im Straßenkarneval. Fehlender Wagen und Sturmtief Sabine konnten der Stimmung allerdings keinen Abbruch tun.