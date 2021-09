lange Zeit war es dunkel im Eisenlager des Zentrums Altenberg. Laut aktueller Coronaschutzverordnung ist aber nun auch der Discobetrieb wieder erlaubt. Das Zentrum Altenberg öffnet zum Wochenende hin wieder seine Türen und nimmt somit den Discobetrieb wieder auf.

So wie „damals“ vor 1,5 Jahren, darf kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag wieder ordentlich abgezappelt werden. So beginnt das Discoteam da, wo es im März 2020 gezwungenermaßen aufgehört hat: Die 3 bekannten Discoformate „Eisenlager“ „adults only“ und „Disconaut“ halten wieder Einzug in die heiligen Hallen und feiern ein großes Comeback.

Ganz so wie vor der Pandemie ist es aber dann doch nicht. Es wird nach der aktuellen Coronaschutzverordnung gehandelt. Das heißt: Einlass kann nur geimpften, genesenen oder getesteten Personen gewährt werden. Ein entsprechender Nachweis und ein Dokument zur Bescheinigung der Identität muss am Eingang vorgezeigt werden. Wichtig ist, dass es sich um einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test mit negativem Testergebnis handelt muss. Ein negativer Antigen-Schnelltest reicht hierfür nicht aus.

Die Termine in Kürze:

Donnerstag, 2. September, Eisenlager – Düsterdico mit DJ Alexx Botox, EBM - Wave - SynthiePop - Indie - 80's. Los geht's um 20 Uhr, Eintritt kostet 5 Euro. Dresscode: Düster/Szene/Schwarz

Freitag, 3. September, ADULTS ONLY – Die Disco ab 25. Pop // Rock // Dance // Indie // Classics

Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.

Samstag, 4. September, DISCONAUT - Party // Pop // Charts. Los geht's um 22 Uhr, Eintritt kostet acht Euro.