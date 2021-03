nach elf Sonntagen, dürfen wir uns als Christen wieder in unserer "Kleinen weißen Kirche" zu gemeinsamen Gottiensten treffen.

Und das Ganze natürlich unter "Corona-Bedingungen" und getesteten sowie geprüften Masken respektive Mund- und Nasenschutz.

Dadurch fällt das gemeinsame Singen zwar aus, aber das Gemeinschaftsgefühl wird wieder ge- und erlebt.

"Also rinn in die gute Stube!"

Jeder ist willkommen!

Los gehts bereits am kommenden Sonntag, 07. März um 10:00