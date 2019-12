Sehr geehrte Damen und Herren.

Als regelmäßiger Leser des Lokalkompass Wochen - Anzeiger, stellt sich für mich die Frage : ??,

bin ich der einzige Bürger dieser Stadt der so denkt, oder spreche ich hier die Meinung vieler aus !!

Um was geht es ?

Es geht um das Parken in den Straßen von Oberhausen allgemein.

Seit ca. 5 Jahren wohnen wir als Eigentümer in Oberhausen - Sterkrade und ärgern uns tagtäglich

über die Rücksichtslosigkeit der Auto Fahrer welche mangels Parkplatz oder Bequemlichkeit die Fußgänger Wege beparken.

In dieser Stadt dürfen Fahrzeuge/Anhänger etc. gegen die Fahrtrichtung geparkt werden.

Autos werden teilweise so weit auf dem Bürgersteig abgestellt, das man als Spaziergänger gezwungen wird hintereinander diese zu passieren oder gar noch die Straßenseite wechseln muß.

Meine Frau und ich haben keine Behinderung und trotzdem ärgern wir uns laufend darüber, da wir auch daran denken wie mit dieser Situation hier, behinderte Leute, ältere Menschen mit Rollator, Mütter mit Kinderwagen etc. umgehen.

Die Ordnungshüter drücken für solcherlei Verhalten alle Augen zu und stellen lieber Knöllchen aus, sollte man beim einkaufen auf dem Supermarkt Parkplatz mal die Parkscheibe vergessen auszulegen.

Ich könnte ihnen hierzu Fotos senden, möchte aber niemanden kompromittieren sondern eher an die Vernunft und Einsicht derselben appellieren.

Mit freundlichen Grüßen.

Peter Raschke