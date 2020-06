Diese Woche habe ich etwas "Kurioses" erlebt.

Ich war in einem türkischen Supermarkt einkaufen.

Vor mir stand ein Mann an der Kasse. In der linken Hand ein Plastikbeutel mit Zitronen, in der rechten Hand baumelte ein Fladenbrot. Also so ganz ohne Verpackung. Fladenbrot pur halt.

Der Mann packte seine Tüte mit Zitronen auf das Kassenband und.....

DAS FLADENBROT LEIDER AUCH.

So etwas hätte ich selbst ohne Corona nicht gemacht.

Was gibt es nicht alles auf einem Kassenband? Sichtbar und nicht sichtbar. Bakterien, Viren, Sporen, Schimmel, Darmkeime, Eitererreger, multiresistente Keime,... .

EKEL AM LAUFENDEN BAND SOZUSAGEN.

Das Fladenbrot fuhr gemütlich auf dem Kassenband vorwärts Richtung Kassierer. Dort nahm dieser es auch noch in seine Hände, bongte es ein und legte es zur Seite, damit der Kunde es bezahlen und mitnehmen konnte.

Die Handflächen sind übrigens von über 150 verschiedenen Bakterienfamilien besiedelt.

Der Kunde bezahlte, schnappte sich wieder das unverpackte Brot und trottete damit aus dem Geschäft.

Ich kann nur hoffen, dass er das Brot alleine isst.

Nein, viel mehr hoffe ich natürlich, dass er das Brot nicht wieder umtauscht....