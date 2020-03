Früher war der Hund der beste Freund des Menschen. Doch momentan sieht es aus, als wäre das schon Ewigkeiten her.

Deutschland im März 2020: der Mensch hat einen neuen besten Freund. Und diese "Rolle" übernimmt im wahrsten Sinne des Wortes DAS KLOPAPIER.

Es ist beliebt, jeder will es haben, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, egal welche Nationalität.

Gerade in Quarantäne oder Isolation, jetzt wo man Menschenmassen meiden sollte, wo man vielleicht sogar alleine und einsam ist, ist es um so wichtiger einen besten Freund zu haben.

Was macht ihr den ganzen Tag mit eurem neuen besten Freund? Frühstückt ihr zusammen? Guckt ihr abends zusammen Fernsehen oder macht ihr lieber gemeinsam ein Gesellschaftsspiel? Hilft er euch beim Home Office? Kocht ihr zusammen? Geht ihr mit dem nötigen Abstand zueinander draußen spazieren? Hilft er beim Hausputz? Könnt ihr noch offen über alles reden oder geht er euch vielleicht schon auf die Nerven?

Meine Fotostrecke zeigt, was ich mit meinem neuen besten Freund so alles zusammen erlebe. Wundert euch nicht, dass ich nicht auf den Fotos zu sehen bin. Ich stehe oder sitze in zwei Metern Entfernung. Sicherheitsabstand.

Es gibt ein Sprichwort:

"Beste Freunde machen gute Zeiten besser und schlechte Zeiten leichter."

Da ist etwas Wahres dran.

In diesem Sinne passt bitte gut auf euren neuen bestenFreund auf. Nicht, dass er wegen dem aktuellen "Freundemangel" noch geklaut werden.

Dieser Bericht ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber schön, wenn ich euch in dieser schwierigen Zeit etwas zum Schmunzeln, ja vielleicht sogar Lachen gebracht habe.