Der Restaurator

DurchZufall - oder war es doch eher die Neugier, die uns Fotografen immer und überall ein Motiv wittern lässt - entdeckte ich im diesjährigen Urlaub in einem alten, denkmalgeschützten Gebäude einen Maler, der mit der Aufarbeitung von wunderschönen Wand- und Deckenmalereien im Treppenhaus beschäftigt war.

Völlig begeistert sprach ich ihn an und er - erfreut über mein Interesse an seiner Arbeit - beantwortete bereitwillig meine Fragen. Er schilderte mir, dass er zwar zertifizierter Restaurator im Denkmalschutz sei, dies aber nicht unbedingt angestrebt habe. Vielmehr sei er so nebenher, indem er auf Anraten seiner Arbeitgeber, diverse Lehrgänge und Seminare besucht sowie Zusatzqualifikationen für den Denkmalschutz erworben habe, in dieses Metier gerutscht. Er gab unumwunden zu, dass diese Tätigkeit sich nicht mit "normaler" Wand- und Deckengestaltung vergleichen lässt. Bereits acht Wochen sei er mit der Wiederherstellung der Wand- und Deckenmalereien in diesem Treppenhaus beschäftigt und es würden wohl noch gut zwei Wochen bis zur endgültigen Fertigstellung ins Land gehen.

Wir kamen auch auf das Gebäude an sich, dessen Restaurierung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert wird, zu sprechen. Wobei wir uns einig waren, dass bei einem derartigen Restaurierungsprojekt schon sehr viel Liebe und Idealismus vonseiten der Eigentümer - in diesem Fall eine Privatperson - vorhanden sein muss. Können hier doch die Kosten, trotz Förderung ganz schnell mal explodieren und jeden Budgetplan obsolet machen.

Noch lange nachdem ich verabschiedet hatte, beschäftigte mich das Gesehene. Die Leidenschaft und Hingabe, mit der dieser Mann an dem Erhalt der alten Wand- und Deckenmalereien arbeitete, sowie die Tatsache, dass es Menschen gibt die bereit sind, für den Erhalt des Althergebrachten erhebliche Geldsummen aufzuwenden, hatte mich tief beeindruckt. Ich war dem Zufall dankbar - oder war es, siehe oben, doch die Neugier des Fotografen - dass es zu dieser Begegnung kam.