So Hallen wie diese wirken meist sehr unscheinbar.

Für viele wahrscheinlich eher total uninteressant.

Im Inneren wird es dann bunt und aufregend. Graffitis, kaputte Scheiben geben dem ganzen einen besonderen Flair (obwohl Vandalismus nicht in Ordnung ist)

In solchen Hallen findet man immer wieder eine Tür oder einen Treppe mit immer wieder neuen Eindrücken.