Tipps und Tricks um lange Freude am Baum zu haben Ein festlich geschmückter Christbaum gehört für viele Menschen zu Weihnachten einfach dazu. Mit ein paar Tipps und Tricks bleibt die Freude am geschmückten Freund länger erhalten.

Nach dem Kauf sollte der Baum möglichst im Freien oder in einer Garage und in seinem Netz gelagert werden. belassen. Damit der Baum vor den Feiertagen noch einmal richtig „Wasser tanken“ kann, eine zwei Zentimeter dicke Scheibe vom Fuß des Baumes absägen und den Baum in einen Eimer Wasser stellen. Von Zeit zu Zeit den Baum mit Schlauch oder Gießkanne anfeuchten.

Weihnachtsbaum im Wohnzimmer

Hat der Baum im Freien Frost bekommen, sollte er zunächst langsam in der Garage oder einem unbeheizten Raum auftauen. Wenn er zu schnell auftaut, beginnt er zu nadeln.

Bevor der Baum in den Ständer -möglichst mit Wasser- gestellt wird, sollte er nochmals neu „angeschnitten“ werden. Heizkörper sollten nicht in direkter Nähe sein, dann nadelt er schnell.

Bäume mit Wurzelballen

Viele Gartenbesitzer möchten den Baum nach Weihnachten wieder in den Garten pflanzen und im nächsten oder übernächsten Jahr erneut nutzen:

Die Größe des Ballens sollte in einem ausgewogenen Verhältnis zur Größe des Baumes stehen. Der Ballen sollte fest sein und viele Faserwurzeln enthalten.

Den Baum vor dem Eintopfen so lange in einen Eimer voll Wasser tauchen, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Für das tägliche Gießen des Baumes einen Gießrand im Topf belassen.

Der Weihnachtsbaum sollte nicht länger als zehn Tage in beheizten Räumen stehen. Daher ist es ratsam, ihn erst einen Tag vor Heiligabend in die Wohnung zu stellen.

Ausgraben kann schwierig sein

Nach Weihnachten sollte der Baum vor dem Auspflanzen ins Freiland entsprechend abgehärtet werden. Den Baum dann vor Wind und Sonne schützen und regelmäßig gießen.

Vor dem Kauf eines Baumes mit Wurzelballen ist zu bedenken, dass sie nach einer Auspflanzung zwei Jahre lang unregelmäßig wachsen. Da der Wurzelballen größer ist als zum Zeitpunkt des Baumkaufes, ist das Ausgraben Aufstellen des Baumes oft schwierig. Ballenpflanzen sind außerdem teurer als geschlagene Bäume.