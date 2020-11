Lettre de remerciements à nôtre ange gardien international / Danksagung an unseren internationalen Schutzengel:

Ich weiß zwar nicht, wie Sie aussehen, auf welchen Namen Sie hören oder welche Sprache Sie verstehen, aber nach Allem was dieses Jahr so los war, ist doch mal ein herzliches "Danke" fällig.

Was hatten wir für ein Jahr - zum Glück haben Sie aus der Ferne über uns gewacht. Nicht auszudenken, was alles noch ohne Ihre Hilfe hätte passieren können. Sie hatten so viel Arbeit, aber ich hoffe, Sie selbst sind auch gut durch die Krisen gekommen und es geht Ihnen gut. Es wäre schön, wenn Sie auch weiterhin ein Auge auf uns hätten und den Kontakt hielten.

Mon cher ange gardien, je ne sais pas comment Vous Vous appelez, si Vous avez bonne mine ou si Vous parlez ma langue, mais il me faut dire un grand "Merci". Vous savez, quelle année spécial était cette 2020 pour nous! Et quel bonheur, de Vous sentir près de nous. Il me reste Vous remercier encore une fois pour Vôtre assistance si gentil. J’espère, que Vous Vous portez bien malgré de Votre travaille et tous les circonstances extraordinaires. C'est seulement Votre décision de Vous connecter avec nous, mais j’espère, que Vous ne nous quittez pas, aujourd’hui bien que en les temps meilleurs qui viens.

To my dear angel, You are so far away, but I was glad to feel You next to me during this crazy year.

Your assistance was so very welcome. Please, stay with us in better times to come.

Aan mijn lieve beschermengel, die ik in dit jaar in't bijzonder nodig had. Good dat U bij ons was en so good had obgelet. Min dank gaat aan U voor uw aardig ondersteuning. Ik hoop, dat U tijdens Uw omvangrijk werk self ook wel bent. Het was leuk, als U in de folgende tijdens ook bij ons was.