Gottesdienste in der Weihnachtszeit sind in diesem Jahr Corona-bedingt anders. Der Heilige Abend war in den Vorjahren die meistbesuchte Messe des ganzen Jahres. Jeder Zentimeter wurde ausgenutzt, um noch in die Kirche zu kommen und gerade am Nachmittag das Krippenspiel vor Ort zu sehen.



Gottesdienste finden unter strengen Abstandsregeln und Hygienevorschriften zwar statt, aber es darf nur eine begrenzte Anzahl von Leuten teilnehmen. Wo im letzten Jahr an Weihnachten circa 600 Menschen kamen, gibt es in diesem Jahr maximal 80 Plätze. Auch das Krippenspiel wird nicht live möglich sein, doch wird es eine digitale Aufzeichnung geben, die dann per Video in einige Gottesdienste eingespielt wird.

Regelungen für Besucher

Nachdem gestern der Gemeinderat der Seelsorgeregion Mitte (Gemeinden St. Clemens und Herz-Jesu in Sterkrade) getagt hat, wurden folgende Regelungen für die Gottesdienste an Weihnachten und Silvester endgültig getroffen:



Heilig Abend, 24. Dezember



St. Clemens

15 Uhr Wortgottesdienst mit digitalem Krippenspiel

16.30 Uhr Wortgottesdienst mit digitalem Krippenspiel

18 Uhr Christmette der Krankenhaus-Seelsorge

22 Uhr Christmette

0 Uhr Christmette

Herz-Jesu

15 Uhr Wortgottesdienst mit digitalem Krippenspiel

16 Uhr Wortgottesdienst mit digitalem Krippenspiel

18 Uhr Christmette

20 Uhr Christmette

1.Weihnachtstag, 25. und 2. Weihnachtstag, 26. Dezember

St. Clemens

9.45 Uhr Hochamt

11.15 Uhr Messe

Herz-Jesu

8.30 Uhr Messe

9.45 Uhr Hochamt

Silvester, 31.12.2020

St. Clemens 17 Uhr Jahresabschlussmesse

Herz-Jesu 18.30 Uhr Jahresabschlussmesse

Anmeldungen zwingend erforderlich

Zu allen Gottesdiensten ist zwingend eine Anmeldung erforderlich!

Die Anmeldungen werden ab Montag, 7. Dezember, möglich sein online über: http://anmeldung.pfarrei-stclemens.de und eine telefonische Anmeldung unter: 0208 / 62 91 29 83 von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr.