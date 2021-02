Nach der Aktion gegen Einsamkeit im Advent vergangen Jahres bieten wir wieder mit der offenen Kirche (OK) am Mittwoch ab 17.00 Uhr und sonntags ab 13.00 Uhr für jeweils eine Stunde eine weitere Gelegenheit, sich zu sehen, miteinander zu beten oder auch nur einfach zu reden.

Diese Aktion läuft mindestens so lange weiter, bis wir wieder Live-Gottesdienste vor Ort feiern werden.

Ein kleines Team, das immer mindestens zu zweit vor Ort ist, heißen DICH herzlich willkommen! (natürlich mit Mund- und Nasenschutz)

Walter-Flex-Straße 13- 17, 46047 Oberhausen, Nähe des Ev. Krankenhauses EKO

PKW-Parkplätze sind auch dem Gemeindegrundstück vorhanden

Übrigens mit einer kleinen finanziellen Spende,

kannst Du auch das kleine Heftchen „Wat Korona mit uns macht“,

christliche Betrachtungen auf Ruhrdeutsch mitnehmen.

die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Oberhausen (Baptisten)

