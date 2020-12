Im Dezember findet im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020|21 – Bioökonomie ein digitales Programm zum Themenschwerpunkt Kulturen statt. »Alte Bekannte«– alltägliche oder in Vergessenheit geratene Dinge wie Speisepilze und Mixgetränke – schaffen den Einstieg in die Vielfalt der Bioökonomie. Teilnehmende können Austernpilze auf Pappe züchten, über Organismen in Technik, Kunst und Gestaltung debattieren und an der Bioökonomiebar Cocktails mit und ohne Schuss genießen.

Kulturen – ein Begriff der von vielfältigen Perspektiven geprägt ist. Pflanzen werden seit langer Zeit kultiviert, wir gestalten Kulturlandschaften und es gibt zahllose Bakterienkulturen die aktiv genutzt werden, um nur wenige Kulturprägungen zu nennen. Bioökonomische Ansätze, auch als sie noch längst nicht so bezeichnet wurden, beeinflussen unsere Kultur und unsere Kultur beeinflusst wiederum die Bioökonomie. Was können wir aus dieser Wechselwirkung lernen, wie wollen wir diese für eine nachhaltige Zukunft gestalten?

Im Dezember bietet das Wissenschaftsjahr-Förderprojekt »Alte Bekannte« ein digitales Programm. In einem Workshop können alle Teilnehmenden Austernpilze auf Pappe selber züchten und einen Einblick bekommen, wie vielfältig Pilzorganismen genutzt werden. Die Designerin Rasa Weber, die bildende Künstlerin Diana Scherer und der Biotechnologe Antoni Gandia geben Einblicke in ihre Experimente mit Mikroalgen, Pflanzenwurzeln und Pilzen. Anschließend wird debattiert: Unter welchen Rahmenbedingungen bietet die Nutzung von Organismen Potenzial, zu einem nachhaltigen Alltag beizutragen? Müssen und sollen sie das überhaupt? Auf Facebook und Instagram lädt die Bioökonomie Bar zu Cocktails mit und ohne Schuss ein.

