Seit heute, 30. März, hat die WBO die Grünschnittannahmestelle auf dem Parkplatz P4 an der Max-Eyth-Straße geöffnet. Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr können Bürger dort ihren Grünschnitt abgeben. Bei der Annahme gelten allerdings besondere Regeln.

Regeln für die Grünschnittannahme: Es wird ausschließlich Grünschnitt angenommen. Es darf kein Bauschutt, Sperrmüll oder ähnliches abgegeben werden. Die WBO-Mitarbeiter helfen auf Grund des bestehenden Kontaktverbotes nicht beim Ausladen des Grünschnitts und halten maximalen Abstand zu den Bürgern.

Es können maximal fünf Fahrzeuge gleichzeitig entladen. Es dürfen nur Bürger aus Oberhausen ihren Grünschnitt abgeben. Es wird kein Grünschnitt von Gewerbetreibenden angenommen. Diese haben die Möglichkeit, weiterhin bei den privaten Entsorgern anzuliefern.

Die WBO bittet alle sich auf einige Wartezeit einzustellen, Geduld mitzubringen und sich vor allem an die Regeln zu halten, um eine reibungslose Entsorgung des Grünschnitts zu gewährleisten. Der Wertstoffhof an der Buschhausener Straße bleibt weiterhin geschlossen.

Sperrmüll- und Schadstoffabgabe nur nach telefonischer Terminvereinbarung.

Bürger melden Sperrmüll wie bisher über die Hotline der Stadt (Tel. 825 6000) an. In der aktuellen Situation und auf Grund der erhöhten Anmeldezahlen können keine zeitnahen Termine vergeben werden. Anrufer müssen sich auf etwas Wartezeit bis zum Abholtermin einstellen. Unter besonderen Umständen kann eine Härtefallregelung genutzt werden. In diesen Ausnahmefällen ist es möglich, Sperrmüll beziehungsweise Schadstoffe nach Terminvergabe auch am Wertstoffhof abzugeben. Ob ein Härtefall vorliegt, prüfen die Mitarbeiter der städtischen Hotline und leiten die Information zur weiteren Bearbeitung an die Mitarbeiter der WBO weiter.

