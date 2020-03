Der BUND nimmt die Hinweise führender Expert*innen zum Corona-Virus sehr ernst. Wir alle sind aufgefordert, die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen, damit alle Menschen, die darauf angewiesen sind, angemessen medizinisch versorgt werden können.

So eine Situation ist für uns alle neu. So sehr wir uns für unsere Umwelt einsetzen, so sehr gilt auch unsere Solidarität in diesen besonderen Zeiten selbstverständlich mit allen möglichen Betroffenen dieser Krise. Wir möchten durch unser eigenes Handeln verantwortlich dazu beitragen, Ansteckungsgefahren zu vermindern und den Kampf gegen das Virus zu unterstützen. Alle Veranstaltungen des BUND Oberhausen sind bis Ende April 2020 abgesagt.

Unser Einsatz für Umwelt und Natur geht weiter - aber im Rahmen der veränderten Bedingungen.

Die Natur hält kleine und große Entdeckungen und Erlebnisse für uns alle bereit – wenn wir uns die Mühe machen, genauer hinzusehen. Naturbeobachtung auf dem Balkon oder im Garten lenkt unseren Blick auf Naturphänomene, die man tagtäglich, übrigens auch gut mit Kindern, in der eigenen Umwelt beobachten kann.

Die Frühblüher unter unseren Blütenpflanzen, wie z.B. Primeln, Narzissen, Traubenhyazinthen und Tulpen sind auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten schon überall zu sehen. Aber auch viele Wildkräuter, wie z.B. Scharbockskraut und Gänseblümchen blühen an jeder Ecke. Diese Pflanzen sind wichtige Nahrungspflanzen für Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und andere Insekten. Wer etwas für den Artenschutz der Insekten tun will, kann gezielt Nahrungspflanzen für Insekten anpflanzen und Nisthilfen aufhängen - und kann dann beobachten, welche Wildbienen sich dort einstellen.

Weitere Tipps finden Sie unter www.bund.net/bund-tipps/detail-tipps/tip/umweltfreundliche-zierpflanzen/ und www.bund.net/bund-tipps/natur-erfahren/