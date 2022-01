Blumen fotografieren ist innerhalb der Naturfotografie mein Lieblingsthema. Man muss nicht weit reisen, um wirklich gute und schöne Bilder zu machen. Geh einfach in Deinen Garten oder in einen öffentlichen Park und schon stehst Du mitten in einer Welt wunderschöner Blumen, die Du fotografieren kannst. Mit Geduld ,Kreativität einen guten Bick für Farben Details und spielen mit Licht , Schärfe und Unschärfe schafft Magie in den Blumenbildern.

Blumen sind von Haus aus wunderschön sie zu fotografieren ist eher simpel. Aber das Sahnehäubchen oben drauf ist Ansporn für mich meine Kreativität auszuleben.

Die Fotoausrüstung spielt dabei keine große Rolle!!