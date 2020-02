Der Kreisverband Oberhausen der Kleingärtner e.V. lädt ein

Auch in diesem Jahr wird der Kreisverband Oberhausen der Kleingärtner e.V. Schulungen rund ums Thema Garten anbieten. Alle angebotenen Schulungen sind kostenlos und richten sich an Klein,-und Hobbygärtner sowie an Interessenten die sich gerade mit dem Thema Garten beschäftigen.

Den Auftakt in diesem Jahr macht Referent Hubert Schwemme mit seinem Vortrag Baumschnitt.

Um das erlernte besser zu vertiefen nehmen die Teilnehmer auch an einer praktischen Vorführung teil.

Der Vortrag findet statt am Samstag, den 29.Februar 2020 im Vereinsheim der Gartenanlage Osterfeld an der Bergstraße. Zur praktischen Vorführung gehen die Teilnehmer dann in die Gartenanlage.