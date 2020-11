Der junge Förderverein Zeche Alstaden Oberhausen e.V. renoviert seit Anfang des Jahres den ehemaligen "Pferdestall" der Zeche um hier einen Begegnungsort für Oberhausener Bürger* und interessierte Besucher* einzurichten und zu unterhalten.

Der wunderbare Park um die Zeche soll ebenfalls erhalten und nachhaltig gepflegt werden. Die Pflanzung, Anwuchsgarantie und - Pflege wollte der Verein durch Veranstaltungen erwirtschaften.

Erste Veranstaltungen fanden mit begrenzt zulässigen Besuchern statt - weitere wurden durch die Corona- Schutzverordnungen ganz ausgebremst.

So startet am 16. November 2020 das Crowdfunding- Projekt "Bäume statt Kohle" auf der Seite der evo/ Energieversorgung Oberhausen AG: https://www.oberhausen-crowd.de/baeumestattkohle.

Zahlreiche Spenden- Prämien aus dem Oberhausener assoverlag/ Ruhrgebietsliteratur und Grafiken zahlreicher Künstler* sollen ein "Danke Schön" an unsere Unterstützer* sein.

Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden und alle Spender* werden zum Pflanzfest auf die Zeche eingeladen.

Glück auf !