Im Rahmen der Baumkontrolle wurden der Fachverwaltung 56 Gefahrenbäume gemeldet, meldet die Stadt Oberhausen.

Dabei handelt es sich in erster Linie um 50 vollständig abgestorbene Birken entlang der Fortstraße. Jeweils eine Vogelbeere, zwei Weiden und eine Erle sind ebenfalls abgestorben. Zudem muss eine Eiche mit Stammausbruch und eine Aspe mit starker Neigung zur Fahrbahn gefällt werden.

Die Bäume stehen unmittelbar an der stark genutzten Fortstraße und gelten daher als nicht mehr verkehrssicher. Sie werden in der kommenden oder übernächsten Woche von der OGM GmbH gefällt. Die Bäume werden im Verhältnis 1:1 durch die Pflanzung standortgerechter Baumarten wie Traubeneiche, Feldahorn, Erle oder unterschiedliche Weidenarten bis Ende April 2021 (Ende der Pflanzperiode) ersetzt.