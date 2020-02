Erste, allerdings noch harmlose, Böen, haben am Sonntagvormittag das Ruhrgebiet und Oberhausen erreicht. Aufgrund der zu erwartenden Stärke des Windes haben Schulen die Option, am Montag den Unterricht ausfallen zu lassen. Das gilt es im Einzelnen zu prüfen. Es gilt die klare Aussage des Schulministeriums, dass die Eltern die Sicherheit des Schulweges ihres Kindes beurteilen und danach entscheiden müssen, ob das Kind zur Schule gehen soll oder nicht.



Im Einvernehmen mit dem Schulträger hat das Elsa-Brändström-Gymnasium entschieden, am Montag, 10. Februar, keinen Unterricht stattfinden zu lassen, damit keine Gefahr für die Schüler entstehen kann. Am Dienstag findet Unterricht statt nach Plan. Die gleiche Meldung gab das Freiherr-vom-Stein Gymnasium bekannt, ebenso das Heinrich-Heine-Gymnasium.

Wegen des Sturms findet in der Fasia-Jansen-Gesamtschule am Montag (10.02.2020) an beiden Standorten kein Unterricht statt.

An der Heinrich-Böll-Gesamtschule will man die Situation weiter beobachten und auf der Homepage am Sonntagmittag weitere Entscheidungen bekannt geben.

An der Gesamtschule Osterfeld entfällt der Unterricht für alle Schüler aller Klassen und aller Jahrgänge.

Die Gesamtschule Weierheide sagt ihren Projekttag für Montag ab. Der dortige Anmeldetag wird im Falle einer Wetterberuhigung aufrecht erhalten, man sollte sich zeitnah informieren. Gleiches gilt für die Frage, ob der Unterricht abgesagt wird.

An der Friedrich-Ebert-Realschule findet am Montag kein Unterricht statt. Die Theodor-Heuss-Realschule bleibt Montag aufgrund der Sturmwarnung ebenfalls geschlossen. Gleiches verkündet auch die Anne-Frank-Realschule. Sollte ein Kind am Montag dennoch in der Schule eintreffen, wird es in der Schule so lange sicher betreut, bis keine offensichtliche Gefahr mehr besteht.