Tier der Woche

In dieser Woche suchen Max und Moritz ein neues Zuhause. Die beiden Brüder leben im Moment noch zusammen und vertragen sich auch gut. Da sie frisch kastriert sind, dürfen sie erst Ende März zu weiblichen Kaninchen. Geboren wurden die beiden im Juni 2019. Im Moment sind sie nur für die Innenhaltung geeignet. Im späten Frühjahr dürfen Max und Moritz gerne in ein Freigehege in den Garten.

Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, Tel. 372211.