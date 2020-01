Wann wird die Bahnunterführung der Osterfelder Straße ausgebaut und was ist die genaue Planung der neuen Unterführung? Was ist ein Hof- und Fassadenprogramm und wie funktioniert das Städtebauprogramm „Soziale Stadt“? Entwickelt sich der Stadtteil in die richtige Richtung?

Oberbürgermeister Daniel Schranz möchte beim nächsten Bürgerdialog mit den Menschen in der Osterfelder Innenstadt ins Gespräch kommen. Dabei gibt es keine Themenvorgaben. Lob, Kritik, Anregungen – alles ist erwünscht. Bürgerinnen und Bürger können auch bereits vorab ihre Fragen per E-Mail einreichen: buergerbeteiligung@oberhausen.de. Bei der Veranstaltung werden ebenfalls Vertreter der Emschergenossenschaft und des Stadtteilbüros Osterfeld vor Ort sein und Fragen beantworten.

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung besucht Oberbürgermeister Schranz nach und nach die Stadtteile in Oberhausen und tauscht sich mit den Menschen über Entwicklungen im Stadtteil aus. Die Veranstaltung im Bistro Jederman, Gildenstraße 19, beginnt am 16. Januar, 18.30 Uhr.

Alle weiteren Termine und Stadtteile der Dialogtour im Jahr 2020 finden sich auf oberhausen.de/buergerbeteiligung. Dort finden sich auch die Antworten auf die offenen Fragen oder Anmerkungen aus den vorherigen Bürgerdialogen.

Der nächste Bürgerdialog findet am 27. Februar in Königshardt statt.