Die Reaktion der Oberhausener Grünen ließ nicht lange auf sich warten: „Wilhelm Hausmann Vorsitzender der CDU Oberhausen träumt von Bewaffnung der Oberhausener Polizei mit Tasern zur Effektivierung der Polizeiarbeit. Aufrüstung und Law and Order Politiken können aber keine sinnvolle Deeskalationsstrategie sein“, kommentiert Louisa Baumann Sprecherin der Grünen Oberhausen.

In ihren Augen seien Taser nicht, wie häufig dargestellt, die „harmlose“ Alternative zur Schusswaffe, denn auch diese so genannten „Elektroimpulsgeräte“ seien tödlich. Auch Amnesty International kritisiert die Idee der flächendeckenden Einführung scharf, die amerikanische Sektion zählte in den Jahren 2001 bis 2017 sogar 700 Todesfälle, im Zusammenhang mit dem Einsatz von Tasern. Selbst die Hersteller warnen vor dem Einsatz ihrer Geräte gegen Menschen mit Herzerkrankungen, sowie vor dem Einsatz gegen Menschen unter Drogeneinfluss.

Die Grünen kritisieren weiter, dass Taser nicht für weniger Waffeneinsätze sorgen. In Pilotprojekten zeige sich immer wieder, dass Taser nicht anstatt der Schusswaffe eingesetzt werden, sondern vor allem dann, wenn keine Schusswaffe eingesetzt werden dürfen. Zum Beispiel häufig gegen unbewaffnete Personen. „Wir brauchen nicht eine Hochrüstung von Polizei und Ordnungskräften, sondern gut und flächendeckende Präventionsangebote. Dazu gehören gut ausgebildete Sozialarbeiter und Sanitäter, welche deeskalieren und Unterstützung in Krisen leisten können“, glaubt die Grünen-Sprecherin. Oberhausen brauche keine Law-and-Order Polizei, sondern eine starke Sozial- und Gesundheitspolitik, die auch in der Krise keine Menschen zurück lässt.