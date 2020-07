An verschiedenen Standorten in Oberhausen bietet der Verein "pro wohnen international" im Auftrage der Stadt Oberhausen seit zwölf Jahren niederschwellige und mehrsprachige Beratung für ältere Menschen oder Angehörige an.

Zur niederschwelligen Beratung gehören das Abklären von Bedarfen, allgemeine Informationen über Gesundheitsversorgung, Pflege und Altenhilfe und das Aufzeigen von zuständigen Stellen.

Zurzeit können diese Standorte nicht besetzt werden. Um während der Corona-Pandemie das Beratungsangebot weiterhin aufrechterhalten zu können, hat pro wohnen nun ein Beratungs- und Sorgentelefon eingerichtet.

Unter der Telefonnummer 30443807 sind die Beraterinnen zu folgenden Zeiten erreichbar: Montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Foto: privat