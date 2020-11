Bündnis stellte Banner vor

Gegen die aktuellen Planungen zum Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen wehren sich Vereine, Interessengemeinschaften und Naturschutzverbände im Oberhausener Norden.

Mit Bannern in unterschiedlichen Größen, die jetzt bei bestem Wetter auf dem Schmachtendorfer Markt vorgestellt wurden, will das Bündnis auf den gravierenden Eingriff in den Sterkrader Wald und den Verlust von ca. 5000 Bäumen aufmerksam machen.

Wer Banner oder Plakate auf dem eigenen Grundstück anbringen möchte, kann diese hier per Email bestellen: cornelia_schi@web.de.