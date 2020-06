BUND Oberhausen informiert über Artenschutz im Gartencenter Spiering

Der Einsatz für Artenschutz fängt weit vor dem Gartenzaun an. Schon im Baumarkt oder im Gartencenter kann jeder viel für die Artenvielfalt und den Umwelt- und Naturschutz tun. Ob Pflanzen, Saatgut, Erde oder Pflanzenschutz: Wer etwas für die Artenvielfalt tun will, sollte sich gründlich informieren. Der BUND Oberhausen hat viele Broschüren, Flyer und Bestimmungshilfen über unsere heimische Insektenwelt und naturnahe Gartengestaltung, die jedem ermöglichen, etwas zum Artenschutz beizutragen.

In Kooperation mit Bellandris Spiering hat die BUND-Kreisgruppe Oberhausen nun einen Aufsteller mit kostenfreiem Informationsmaterial des BUND und des Bündnis Biene & Co., das sich in Oberhausen für den Insektenschutz einsetzt, im Gartencenter an der Everslohstraße in Königshardt aufgestellt. Schon beim Aufbau wurden Broschüren nachgefragt. Damit der Lesestoff und die kostenfreien Samentütchen „Bienenwiese“ nicht ausgehen, wird der BUND Oberhausen den Aufsteller wöchentlich auffüllen.

Wir danken Herrn Spiering, dass er den Aufsteller des BUND Oberhausen mit Informationen und Samentütchen in seinem Gartencenter ermöglicht und hoffen, dass dieses Angebot eine Bereicherung für die Kunden darstellt.