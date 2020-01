Das Ruhrgebiet besser machen, dieses Ziel steht im Zentrum des gleichnamigen Projekts, das die Brost-Stiftung in Kooperation mit der Körber Stiftung und in enger Zusammenarbeit mit den drei Pilot-Kommunen Bottrop, Herne und Oberhausen startet.

Aktuelle Umfragen und die generelle Stimmung zeigen, dass viele Bürger das Gefühl haben, ihre Meinung würde nicht zählen, ihre Ideen nicht gehört werden. Daher möchte die Essener Stiftung mit ihrem Projekt direkt auf die Menschen im Revier zugehen und ihre Ideen einsammeln und weitertragen. Dazu geht sie an Orte, wo die Menschen gerne sind: in die Kneipen und Lokale direkt in ihrem Wohnquartier. Gleichzeitig wird eine Online-Plattform gestartet, auf der alle Bürger des Reviers ihre Ideen für ein besseres Ruhrgebiet beisteuern können.

Durch die direkte Ansprache der Bürger und die Verknüpfung mit den Städten soll das mehrstufige Bürgerbeteiligungs-Projekt helfen, besonders vielversprechende Ideen schnell in die Praxis umzusetzen. Es startet mit Kneipengesprächen Ende Januar, die im Laufe der folgenden Monate bis Mitte März in den drei Städten stattfinden. Dabei können die Teilnehmer ihre Ideen und Vorschläge an Thementischen diskutieren und gemeinsam ausarbeiten.

Kneipengespräche

Parallel dazu findet das Projekt online auf www.ruhrgebietbessermachen.de statt. Die in den Kneipengesprächen diskutierten Ideen werden hier gesammelt und dokumentiert. Zusätzlich kann jeder Ruhrgebietsbürger Ideen direkt online einbringen und bestehende Vorschläge kommentieren. Die Homepage ist die zentrale Anlaufstelle und begleitet das Projekt die gesamte Zeit und dokumentiert die Ergebnisse.

Besonders vielversprechende Ideen werden im späteren Verlauf des Projekts in Ideenwerkstätten weiter diskutiert. Die Teilnehmer bekommen in drei Veranstaltungen, je eine pro Kommune, die Gelegenheit, Ideen – unterstützt von Experten – zu konkreten Projektansätzen weiterzuentwickeln. „In Oberhausen hat Bürgerbeteiligung einen hohen Stellenwert. Daher freuen wir uns, dass die Brost-Stiftung mit ihrem städteübergreifenden Zukunftsprojekt die Bürger zur Entwicklung des Ruhrgebiets befragen will. Wir sind auf die Ergebnisse aus den Oberhausener Quartieren gespannt“, sagt Oberbürgermeister Daniel Schranz zu der Initiative.