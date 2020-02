Oberhausen, den 18. Februar 2020

Pressemitteilung der Initiative gegen Rechts Oberhausen

Am zweiten bundesweiten „Aktionstag“ der „Fridays gegen Altersarmut“ (FgA) am 15.02.2020, versammelten sich auch in Oberhausen ca. 30 bis 40 Personen. Nachdem bei ihrer ersten Aktion am 24. Januar 2020 auch bekannte Nazis und Rechte u.a. der AfD teilgenommen hatten, gab es diesmal am Samstag den 15.02.2020 eine Gegenkundgebung. Wir danken dem Runden Tisch gegen Rechts/Antifaschistisches Bündnis Oberhausen, dass er kurzfristig dazu aufgerufen hat.

Auch diesmal haben an der Kundgebung der FgA bekannte Rechte teilgenommen, u.a. Teile des AfD-Vorstandes Oberhausen. Der bundesweit bekannte Nazi Kevin Gabbe aus dem Umfeld der nazistischen Kleinstpartei „Die Rechte“ hat die Miniveranstaltung von FgA Oberhausen live ins Internet gestreamt.

So hat die zweite Veranstaltung der FgA erneut gezeigt, dass es den FgA auch in Oberhausen nicht wirklich um Altersarmut geht, als vielmehr darum Themen im sozialen Bereich zu besetzen und damit rechte und rechtsextreme Ideologie zunehmend gesellschafts- und anschlussfähig zu machen. Das gilt wahrscheinlich nicht für alle Teilnehmer*innen der Aktion der „Fridays gegen Altersarmut“ - jedoch für einen großen Teil derjenigen, die sich dort getroffen haben. Ihre Sprache und eigene Bewertung ihrer Treffen in Oberhausen am 24.01. und 15.02.2020 in sozialen Medien sprechen da eine deutliche Sprache.

Wir sind sehr dafür, mit demokratischen Mitteln etwas gegen Altersarmut zu tun. Wir wollen aber auf keinen Fall Rechten und Nazis unter diesem Deckmäntelchen die politische Bühne überlassen. Wir werden auch in Zukunft bei derartigen Veranstaltungen nicht tatenlos zusehen.

Initiative gegen Rechts Oberhausen

