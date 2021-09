Die Bundestagswahl 2021 ist gelaufen. Und wie immer gibt es Sieger und Verlierer. In Oberhausen ist der Wahlsieg ganz klar der SPD zuzuordnen. Großer Verlierer ist die CDU.

Nach Auszählung aller Stimmen und Verkündung des vorläufigen Endergebnisses im Wahlkreis Oberhausen/Wesel III lag die SPD am Montagmorgen sowohl mit der Erst- als auch mit der Zweitstimme an erster Stelle. Erststimmen in Zahlen ausgedrückt: SPD 38,82 Prozent, CDU 22,45 Prozent, Grüne 11,94 Prozent, AfD 9,46 Prozent, FDP 7,05 Prozent, Die Partei 5,1 Prozent, die Linke 3,41 Prozent, Freie Wähler 1 Prozent und die Basis 0,9 Prozent. Dirk Vöpel von der SPD hat damit den Wahlkreis zum wiederholten Mal direkt gewonnen. Marie-Luise Dött, die wieder für die CDU angetreten ist, ist mit Listenplatz 23 im Moment noch nicht in den Bundestag eingezogen. Die Reserveliste der NRW-CDU "zog" bis Listenplatz 21, somit ist sie zweite Nachrückerin. Nicht mehr im Bundestag vertreten ist FDP-Kandidat Roman Müller-Böhm. Er hatte sich gar nicht erst auf die Landesliste setzen lassen und auch Hajo Sommers, der für Die Partei angetreten ist, wird wohl als RWO-Präsident in Oberhausen bleiben und seinen Wohnsitz nicht nach Berlin verlegen. Ebenso haben es auch die Kandidaten der Grünen, Stefanie Weyland und der Linken, Sascha Wagner, nicht geschafft, in den Bundestag einzuziehen.

Den Grünen gelang hier in der Stadt aber ein Achtungserfolg. Nach Auszählung der Zweitstimmen konnten sie für sich einen Stimmenzuwachs von knapp 7 Prozent verzeichnen. Die SPD dagegen "nur" 3,3 Prozent. Die Verlierer danach waren die CDU mit minus 4,9 Prozent, die Linken, die ebenfalls über 4 Prozent verloren haben und die AfD, mit einem Minus von 3,3 Prozent. Die Zweitstimmen in Zahlen: SPD 36,83 Prozent, CDU 21,37 Prozent, Grüne 12,46 Prozent, AfD 9,10 Prozent, FDP 9,42 Prozent, und Linke 3,9 Prozent. "Sonstige" konnten 7,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Alle Ergebnisse gibt's im Internet unter www.oberhausen.de/rathaus/news/bundestagswahl2021 und dort dem angegebenen Link folgen. (kd)