Dominik Stenkamp (CDU) ist am 25. November zum neuen Bezirksbürgermeister Alt-Oberhausen gewählt worden. Er löst damit Dorothee Radtke ab, die dieses Amt sechs Jahre lang ausübte. Zudem saß Dorothee Radtke zwölf Jahre lang für die SPD im Rat der Stadt Oberhausen. Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen ist die einzige, in der sich an der Spitze ein Parteienwechsel vollzogen hat. In Osterfeld sind Thomas Krey (SPD) und in Sterkrade Ulrich Real (SPD) als Bezirksbürgermeister wiedergewählt worden.

Fotos: Rüdiger Marquitan