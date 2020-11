Auch im grauen November kann man einen Baum pflanzen, denn zum guten Gedeihen braucht der junge Baum vor allem einen guten Standort und einen feuchten Boden. Deshalb pflanzte die BUND-Kreisgruppe Oberhausen mit Unterstützung der Stadt Oberhausen und der OGM am 19. November 2020 eine Linde in der Westhoffstraße.

Damit wollen wir auf die Bedeutung unserer Bäume für ein gesundes Klima sowie den Insektenschutz aufmerksam machen. Stadtbäume spenden Schatten, sorgen für Kühlung, filtern Emissionen aus Luft und Boden, sind natürliche CO2-Speicher, werten das Stadtbild auf und sind Lebensraum vieler stadttypischer Vogel- und Insektenarten.

Die Stadt Oberhausen ist eine der Kommunen Deutschlands mit sehr hoher Siedlungsdichte und vielen Verkehrsflächen, aber im Vergleich zu anderen Städten, nur wenig Wald- und Grünflächen.

Gerade deshalb sind die Straßenbäume in unserer Stadt so wichtig.

Linden sind Bäume, die für Bienen und andere Insekten wichtige Nahrungsbäume sind. Viele kennen den Lindenblütenhonig mit seinem charakteristischen Geschmack. Die getrockneten Blüten der Linde können zu einem Tee verarbeitet werden, der bei Erkältungskrankheiten sehr wirkungsvoll ist. Die Linde ist aber auch ein Baum mit Tradition als Begegnungsort. In früheren Jahrhunderten gab es die „Tanzlinde“, unter der gefeiert wurde und die „Gerichtslinde“, die bei Versammlungen zur Rechtsprechung genutzt wurde.

Der BUND Oberhausen hofft, dass unsere neu gepflanzte Linde in der Westhoffstraße zu einem großen und starken Baum heranwächst und zur Freude der Anwohner sowie Lebensraum und Nahrungsbaum für viele Tierarten wird.

Regelmäßige Besuche bei der Linde und Bewässerung in Trockenperioden sind uns wichtig. Auch die Baumscheibe wurde schon in den Blick genommen, um sie im nächsten Frühjahr ökologisch sinnvoll zu bepflanzen und zu pflegen. Eine entsprechende Patenschaft haben wir übernommen

Wir hoffen, dass unsere Baumpflanzung einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz und zum Artenschutz in Oberhausen leistet und hoffen, dass wir und andere Bürgerinnen und Bürger noch viele weitere Bäume pflanzen können.