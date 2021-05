Protestroute für den Sterkrader Wald führt durch Sterkrade, Schmachtendorf und Königshardt

Am 5. Juni 2021 gibt es auch in Oberhausen eine Protestveranstaltung am dezentralen bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende jetzt! Autobahnbau stoppen!“ Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes und das Fridays for Future „Klimacamp am Sterkrader Wald“ sowie zahlreiche umliegende Fridays for Future-Ortsgruppen rufen zur gemeinsamen Fahrraddemo auf, um ein Zeichen für den Erhalt des Sterkrader Waldes und für die Mobilitätswende zu setzen.

Treff- und Startpunkt ist um 12:00 Uhr vor dem Sterkrader Bahnhof, um 12:30 Uhr findet auf dem Schmachtendorfer Marktplatz eine erste Kundgebung zum Thema statt. Von dort geht es weiter in den Sterkrader Norden zum Königshardter Kreisverkehr mit einer weiteren Kundgebung, ehe die Fahraddemo gegen 14:00 Uhr in der Sterkrader Innenstadt ihren Abschluss nimmt. Die geplante Route erstreckt sich auf etwa 15 Kilometer, es ist jedoch möglich, zu den genannten Kundgebungspunkten hinzuzustoßen oder ab hier die Demo zu verlassen.

Mit dem Aktionstag möchten wir auf die bevorstehenden Ausmaße des geplanten Ausbaus des Autobahnkreuzes Oberhausen aufmerksam machen – ein Ausbau, der im Bundesverkehrswegeplan trotz heftigen Widerstandes vor Ort mit höchster Priorität aufgeführt und gegen den Willen der Bevölkerung weitergeplant wird.

„Es kann und darf nicht sein“, so Cornelia Schiemanowski (BUND) und Tobias Szczepanski (Heimatverein) stellvertretend für das Bündnis, „dass in diesen Zeiten 5.000 Bäume und 22 Hektar Gehölzstrukturen und Grünflächen auf den Böschungen für ein Autobahnprojekt geopfert werden, für das es in der breiten Bevölkerung weder Verständnis noch Rückhalt gibt.“

Der bundesweite Aktionstag „Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende jetzt! Autobahnbau stoppen!“ fordert ebenfalls eine konsequente ökologische und sozialverträgliche Mobilitätswende. Eine Übersicht der geplanten Aktionen ist unter wald-statt-asphalt.net/mobilitaetswendejetzt zu finden.

Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes

Im 2020 gegründeten „Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes“ haben sich verschiedene lokale Vereine, Naturschutzverbände, christliche Gruppierungen und Gruppen der Umweltbewegung gegen den geplanten Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen und für den Erhalt des Sterkrader Waldes in seiner jetzigen Form zusammengefunden. Dies sind in alphabetischer Reihenfolge: Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kreisgruppe Oberhausen, Evangelische Arbeiter- und Bürgerbewegung (EAB) Oberhausen-Schmachtendorf, Fridays for Future Oberhausen, Interessengemeinschaft Oberhausener Norden (IGON), Interessengemeinschaft Schmachtendorf (IGS), Kirche Schmachtendorf e.V., St. Johann Holten, Parents for Future Oberhausen, Umweltgruppe Holten und Umgebung sowie der Verein für Verkehr und Heimatkunde Oberhausen-Schmachtendorf e.V.

Das breite Bündnis, welches bereits über 53.000 Unterschriften für eine Onlinepetition zum Erhalt des Sterkrader Waldes gesammelt hat, setzt sich für einen Erhalt der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im Sterkrader Wald und der Hühnerheide, für eine Neuprüfung aller Planungsvarianten in Hinsicht auf Eingriffe in die Natur und Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier, für Ausgleichspflanzungen ausschließlich auf Oberhausener Gebiet, für einen Verzicht auf zusätzliche Fahrstreifen und Erhalt der Grünstreifen und Böschungen im Biotopverbund, für die Schaffung von umfassenden Lärmschutzmaßnahmen unabhängig vom Ausbau, für ein Tempolimit als weiterer Lärmschutzmaßnahme sowie für eine „Verkehrswende statt Naturzerstörung“ ein.

Weitere Infos unter: www.sterkrader-wald.net