Die Demo startet um 11:00 Uhr am Center Point in Oberhausen-Sterkrade, Steinbrinkstraße, und endet am Centro.

Wir werden einige für Radfahrer*innen im Alltag gefährliche und schwierig zu bewältigende Strecken passieren. An einigen dieser Stellen machen wir deutlich, wo wir dringend Handlungsbedarf sehen, um das Radfahren in Oberhausen sicherer und bequemer zu gestalten.

Die Stadt Oberhausen sollte mindestens 25 € pro Kopf und Jahr in die Fahrradinfrastruktur investieren.

Das Aktionsbündnis freut sich auf viele Teilnehmer*innen .