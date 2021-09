„Warum sollen wir sterben?“, schallte es am Samstag über den Sterkrader Wochenmarkt. Das „Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes“, die Bürgerinitiative „Grüne Lunge 3.1“, die BUND-Kreisgruppe Oberhausen und die BI AufdemHorst nutzten den letzten Tag vor der Bundestagswahl, um inmitten der wahlkämpfenden Parteien auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen: die geplante Rodung von 5000 Bäumen und die Zerstörung großer Teile des Sterkrader Waldes für den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen sowie die Räumung und Bebauung der Grabelandflächen an der Wilhelmstraße in Sterkrade und Auf dem Host in Borbeck.

So ging es bei der Performance zwei in Baumkostüme gehüllten Bündnismitgliedern mit der übergroßen Säge an den Kragen bzw. an den „Stamm“. Für die Schreie und Hilferufe der Bäume hatten die vermummten Säger nur höhnisches Lachen übrig. „Schreit nur, ihr Bäume, in Berlin wird euch keiner hören“, war eine ihrer Antworten.

Die Aufmerksamkeit der Marktbesucherinnen und –besucher war den Organisatoren dieser Aktion sicher – und es entwickelten sich gute Gespräche. Am Infostand gab es den aktuellen gemeinsamen Flyer (siehe Anhang), sowie Unterschriftenlisten, in die sich viele Sterkraderinnen und Sterkrader eintrugen.