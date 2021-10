Das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ lädt zur dritten Halloween Demo am 31.10.2021 ein. Wir starten, wie immer kreativ verkleidet, gut beleuchtet und musikalisch begleitet, zum Sonnenuntergang 16:66 Uhr (17:06 Uhr) ab dem Hauptbahnhofsvorplatz Oberhausen.

Die geplante Tour führt zunächst durch die Innenstadt in Richtung Oberhausener Süden. Wir möchten zum einen aufzeigen an welchen Stellen dringender Handlungsbedarf besteht, um Radverkehr sicher und fahrradfreundlich zu gestalten, zum anderen möchten wir darauf hinweisen wo, bei entsprechendem Ausbau, schöne Achsen für Radverkehr in Oberhausen geschaffen werden können.

Die geplante Tour ist etwa 9 km lang und endet am Altmarkt /Gdanska.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer*innen.