Völlig verantwortungslose Coronapolitik der Regierung:

Keine Maskenpflicht mehr in Schulen, Betrieben, beim Einkaufen. Verkürzung der Quarantänezeit auf fünf Tage. Und die Quarantäne muss man sich selbst verordnen - oder kann es auch lassen!

Dazu hat die Regierung extra eine neue Sprachregelung erfunden: „Freiwillige Kontaktreduzierung" und Selbsttests sind die neue "Quarantäne". Es erfolgt auch keine behördliche Anordnung durch das Gesundheitsamt mehr. Und das bei unverändert sehr hohen Infektionswerten, Stagnation der Impfzahlen und Ausstehen der an die neuen Varianten angepassten Impfstoffe.

Das ist unverantwortlich und folgt dem Interesse der Konzerne und Handelsverbände, die Produktion um jeden Preis aufrechtzuerhalten, d.h. den Krankenstand wegen Corona zu senken, weil Beschäftigte in Quarantäne sind oder Eltern zu Haue bleiben müssen, wenn Kinder betroffen sind.

Die Folgen sind: weniger Tests, dadurch werden die Infektionszahlen nach unten manipuliert. In Wahrheit gibt es höhere Infektionszahlen, weniger Schutz für besonders anfällige Menschen, die eben nicht nur in Heimen wohnen oder in Krankenhäusern liegen! Druck auf die Beschäftigten, nicht mehr oder kürzer zu Hause zu bleiben, wenn sie infiziert sind.

Jede Landesregierung kann jetzt ihr Land zum Hotspot erklären. Wenn das nicht reicht, wird der Gesundheitsschutz als Aufgabe auf die Filialleiter der Supermärkte abgewälzt.

Die Gefahr, sich zu infizieren und mit Corona zu sterben, steigt! Vom Monopolpolitiker Karl Lauterbach sind keine effizienten Coronamaßnahmen zu erwarten. Unter seiner Regie als Gesundheitsminister haben die Monopole bekommen, was sie die ganze Zeit wollten: Dass die Betriebs- und Konzernleitungen alleine festlegen, welche Maßnahmen sie ergreifen oder eben nicht.