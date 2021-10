Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes ist weiter öffentlich präsent: Am Samstag machten die Mitglieder im Rahmen des bundesweiten Aktionswochenende „Mobilitätswende Jetzt!“ mit einem Infostand am Rande des Sterkrader Wochenmarktes auf die Auswirkungen des geplanten Ausbaus des Autobahnkreuzes Oberhausen aufmerksam. Ebenfalls dabei waren die beiden Bürgerinitiativen „Grüne Lunge 3.1“ und „Auf dem Horst“, die ihrerseits auf die drohende Vernichtung ihres Grabelandes zugunsten von Wohnbebauung in Borbeck und Sterkrade informierten.

Zwei kostümierten „Bäumen“ ging es in einer Performance mit der symbolischen „Kettensäge“ an den Stamm. Musikalische Unterstützung lieferte Alexx Marrone, der drei Stunden lang für den Erhalt des Sterkrader Waldes aus seinem musikalischen Repertoire Lieder zur Gitarre vortrug.

Hoffnung macht den Bündnismitgliedern derweil ein Rechtsgutachten im Auftrag des BUND, demzufolge der aktuelle Bundesverkehrswegeplan verfassungswidrig ist, da der Klimaschutz in ihm keine angemessene Berücksichtigung findet.

Aus diesem Grund erneuern Cornelia Schiemanowski und Tobias Szczepanski im Namen des Bündnisses ihre Forderungen an die Politik: „Nehmen Sie die Verantwortung Ihres Amtes für zukünftige Generationen ernst. Die Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen wollen keinen jahrelangen Ausbau des Autobahnkreuzes, der neben dem Verlust von 5.000 Bäumen im Sterkrader Wald Lärm, Dreck und eine stärkere Verkehrsbelastung nach Oberhausen bringt. Die Verkehrswende muss auch hier in unserer Stadt beginnen“.

Eine weitere Protestaktion ist bereits in Planung: Am 30. Oktober führt der Oberhausener Frauensalon im Literaturhaus eine Kunstperformance im Sterkrader Wald unter dem Motto „Es gibt kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern“ (Zitat Astrid Lindgren) durch, bei der denvon Rodung bedrohten Bäumen Namen gegeben werden sollen. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz Hiesfelder Straße.