Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt geht den nächsten Schritt in der Realisierung der Idee eines Central-Parks und reicht zur kommenden Sitzung des Umweltausschusses am Dienstag, 31. August, den dazugehörigen Antrag ein.

Die dahinterstehende Idee ist die Schaffung eines großen Naherholungsgebiets mitten in der Stadt, durch die Verbindung der bereits vorhandenen Parks, Grünanlagen und Waldflächen. So sollen der Kaisergarten, das Gelände des Stadtsportbundes am Stadion Niederrhein, der OLGA-Park und der Grafenbusch eine Einheit bilden und unter dem Motto „Natur verbindet” entlang der Emscherinsel, die sich wie ein Band zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal von Ost nach West durch unsere Stadt zieht, attraktive Angebote für Freizeit und Erholung bereithalten.

„Die Planungen im Rahmen des ‚Masterplans Neue Mitte Oberhausen’ erscheint uns als ein idealer Anknüpfungspunkt, um unsere Ideen sinnvoll zu realisieren und in ein Konzept einzubinden. Der leitende Gedanke unseres Oberbürgermeisters Daniel Schranz für den Masterplan lautete, groß zu denken. Diesen Impuls nehmen wir mit unserem Antrag gerne auf und hoffen auf Zustimmung“, so die Fraktionsvorsitzende und Leiterin der Arbeitsgruppe „Central-Park“, Simone-Tatjana Stehr. Die Gesamtidee fasst Stehr mit einer Vision der Arbeitsgruppe zusammen: „Für uns ist die Verbindung von Einkaufs- und Freizeitflächen mit großen Grünflächen ein Konzept für die Zukunft und ein perfekter Zusammenschluss im Herzen unserer Stadt.” Central-Park-Konzeptskizze. Foto: CDU