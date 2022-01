Als Redner beim „Auftakt“ der Coronaleugner*innen am 26.1.22 traten der rechtsextreme Dennis Straub aus Duisburg (früher Webadmin von Duigida, dem Vorläufer von Pegida NRW und in diesem rechten Umfeld tätig) und der bekannte Nazi Kevin Strenzke aus Duisburg auf. (Anmelder der Pegida Demonstrationen und Teilnehmer an zahlreichen Naziveranstaltungen).

Beide Redebeiträge wurden intensiv beklatscht und bejubelt.

Schon am Montag 24.1.22 waren beide bei dem rechten coronaleugnenden Aufmarsch in Duisburg zu sehen, neben Oberhausener Rechtsextremen wie der Oberhausener Anmelderin Kristin U. und weiteren z. T. sehr aggressiv auftretenden Personen aus Oberhausen – aus dem sog. „Orgateam“, welche die rechten Aufmärsche in Oberhausen organisieren.

Das sind nicht die ersten rechtsextremen Auftritte bei den Oberhausener Aufmärschen, aber bisher noch nicht in dieser Offenheit. Die eh sehr brüchige bürgerliche Fassade fällt nun endgültig.

Ihr Konzept mit Lollies und Pfeifen, die die Anmelderin des Aufmarsches vorher gekauft hat, um Versammlungsauflagen bewusst auf diese Art und Weise zu umgehen, ist nicht so aufgegangen wie geplant. Es gab mehr ID Feststellungen wg. Maskenpflicht und Abständen als in der vergangenen Woche, aber da ist noch reichlich Luft nach oben.

Wir gehen davon aus, dass, sofern es weitere angemeldete Aufmärsche in Oberhausen geben wird, es auch zu weiterem aktivem Widerstand kommen wird. In den social media-Gruppen wird sich z.T. bereits darauf vorbereitet.

Auch ist damit zu rechnen, dass die rechtsextremen Impfgegner*innen in den nächsten Tagen unangemeldet durch Stadtteile in Oberhausen laufen werden, wie bereits geschehen in Schmachtendorf.

Wer so etwas beobachtet, und GEFAHRLOS fotografieren oder filmen kann, kann uns gerne das Material schicken. Schreibt uns über das Kontaktformular unserer Webseite oder über Facebook an. Aber wir raten dabei grundsätzlich zur Vorsicht. Große Teile dieser Szene auch in Oberhausen sind hochaggressiv, übergriffig und gewaltbereit.

Ob die Anmelderin Kristin U. aus Sicht von Ordnungsbehörden überhaupt noch als Anmelderin geeignet ist, ist sicherlich auch bei einer Person in Frage zu stellen, die im öffentlichen Raum erklärt, dass sich an keine notwendigen Regeln zum Infektionsschutz gehalten werden soll. Ganz abgesehen von den von ihr organisierten Coronapartys in dem Kellerraum in Bottrop und weiteren öffentlichen Ankündigungen der letzten Zeit. (Abb.1)

Und das Ganze dann noch garniert mit einem nicht existierenden und erfundenen Brecht Zitat.