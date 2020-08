Für die am 13. September anstehenden Kommunalwahlen und Integrationsratswahlen hat die Stadt wieder Sofortwahlstellen im Rathaus Oberhausen, im Technischen Rathaus Sterkrade und in der Bezirksverwaltungsstelle im Rathaus Osterfeld eingerichtet.

Hier können die Wahlberechtigten bereits jetzt bis einschließlich zum 11. September, 18 Uhr, ihre Stimme abgeben oder Briefwahlunterlagen entgegennehmen.

Die Sofortwahlstelle im Rathaus Oberhausen befindet sich nicht mehr im Raum unter den Arkaden (Haupteingang), sondern in den Räumlichkeiten des Versicherungsamts (Zimmer 64). Die Wahlberechtigten können nun den separaten Eingang auf der Rückseite des Rathauses (zugänglich von der Elsa-Brändström-Straße) nutzen. Der Umzug war erforderlich, um die Hygienebestimmungen der Coronaschutzverordnung einhalten zu können.

Weitere Informationen erteilt der Fachbereich Wahlen unter der Telefonnummer 825-3414 oder per E-Mail an wahlen@oberhausen.de .