In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres will die Stadt in ein neues „Sozial-Rathaus“ ziehen, das im früheren Gebäude der Stadtsparkasse an der Essener Straße entstehen soll. Architekt Moritz Ebbers vom Büro Meier-Ebbers, informierte jetzt die Stadtspitze ausgiebig über den Stand des Bauvorhabens.

Am Ende werden knapp 150 Beschäftigte aus vier Standorten und den Bereichen Sozialamt, Familienhilfe, Controlling, Grundsicherung für Senioren und Asylbewerberamt in das schmucke Gebäude ziehen, das von außen immer noch einen wertigen Eindruck hinterlässt.

Concordia-Haus leerziehen

Ein positiver Nebeneffekt: Das marode Concordia-Haus kann endlich leer gezogen werden, an dieser exponierten Stelle kann dann etwas Neues entstehen.

„Wir wollten gerade für diejenigen Mitarbeiter, die in der Öffentlichkeit nicht immer an allererster Stelle stehen, ein modernes und wertiges Gebäude schaffen“, nannte Oberbürgermeister Daniel Schranz einen von vielen Gründen für Kauf und Umnutzung der Immobilie. Inklusive des Kaufpreises werden sich die Kosten für die Maßnahme auf rund 15 Millionen Euro belaufen.

„Das Haus wurde 1994 errichtet“, erläuterte Ebbers, „seitdem haben sich die Arbeitsbedingungen und digitalen Möglichkeiten radikal geändert. Heute brauchen wir auch deutlich flexiblere Konzepte für Büroräume, deshalb muss das Gebäude innen komplett neu aufgebaut werden." Moritz Ebbers machte aber auch deutlich, dass ein Neubau eineinhalb bis zweimal so teuer geworden wäre. Architekt Moritz Ebbers erläutert die Pläne. Foto: Stadt Architekt Moritz Ebbers erläutert die Pläne.